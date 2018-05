TASR

Dnes o 09:36 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Do Európskej ligy ide Trenčín, v baráži zdolal Žilinu

Hrdinom duelu sa stal Philip Azango, ktorý strelil oba góly hostí.

Na snímke vľavo Philip Elayo Azango (Trenčín) a Michal Klec (Žilina)) vo finálovom zápase play off o účasť v Európskej lige UEFA 2018/2019 MŠK Žilina - AS Trenčín v Žiline 27. mája 2018. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 28. mája (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom finále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 2018/2019 nad MŠK Žilina 2:1 po predĺžení. Skompletizovali tak menoslov slovenských účastníkov v novej sezóne európskych pohárových súťaží. Hrdinom duelu sa stal Philip Azango, ktorý strelil oba góly hostí.

Okrem Trenčína sa v 1. kvalifikačnom kole EL predstaví aj držiteľ Slovenského pohára ŠK Slovan Bratislava a tretí tím po dlhodobej časti Fortuna ligy - DAC 1904 Dunajská Streda. V rovnakej fáze Ligy majstrov bude reprezentovať slovenský futbal nový šampión Spartak Trnava. Mená súperov sa spomínané kvarteto dozvie 19. júna na žrebe v Nyone.

Úvodné zápasy 1. kvalifikačného kola LM sú na programe 10., resp. 11. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 17., resp. 18. júla. Trojlístok slovenských tímov v EL bude v akcii 12. a 19. júla.

Finále play off o EL: MŠK Žilina – AS Trenčín 1:2 po predĺžení (0:1, 1:1) Góly: 65. Kaša – 36. a 99. Azango. ŽK: Káčer – Šemrinec, Julien. Rozhodovali: Pavlík – Hrčka, Weiss, 3059 divákov. zostavy: Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko, Kubík (27. Králik) – Pečovský – Klec (58. Jánošík), Káčer – Holúbek (110. Balaj), Mráz, Mihalík Trenčín: Šemrinec – Julien (68. Slávik), Šulek, Lawrence, Skovajsa – El Mahdiou – Beridze, Van Arnhem (73. Gong), Ubbinka, Azango (119. Sleegers) – Čatakovič

Posledný duel najvyššej súťaže v sezóne bol zároveň posledným duelom Adriána Guľu vo funkcii trénera MŠK Žilina. Považské derby o účasť v 1. predkole Európskej ligy však začali lepšie Trenčania, ktorých dynamická hra robila Žilinčanom problémy a takmer vôbec sa nedostávali do šancí. Hostia ale áno. Už v 2. minúte dal Azango gól, ale pre predchádzajúci faul na brankára Volešáka ho rozhodca Pavlík neuznal. Ďalšiu dobrú príležitosť mal Čatakovič, no jeho pohotovú strelu jeden z domácich zadákov zblokoval. O päť minút už mohli Trenčania viesť, ale Ubbinkov center zľava pred bránu zakončil Beridze pri ľavej žrdi iba do padajúceho Volešáka. K slovu sa potom konečne dostala aj Žilina, Chvátal v 30. minúte zoči - voči Šemrincovi neuspel a odrazenú loptu poslal Mráz iba do brvna. V 36. minúte však už Trenčania viedli, Azango si narazil loptu s Čatakovičom a pomedzi Volešákove nohy ju poslal do siete. O dve minúty mali domáci šancu vyrovnať, lenže center z ľavej strany neupratali do siete Mráz ani Chvátal.

Šošoni začali druhý polčas živšie a v 55. minúte boli blízko k vyrovnaniu. Šemrinec vykopol loptu iba do miest, kde stál Klec, ktorý ju zachytil a takmer ihneď z diaľky poslal ponad ďaleko vybehnutého Šemrinca na bránu. Lopta opečiatkovala brvno a dobiehajúci Mráz ju potom poslal v stopercentnej šanci nad bránu AS. Domáci pokračovali v snahe o vyrovnanie, Hanckov center z ľavej strany pred bránu si v 62. minúte Skovajsa takmer zrazil do vlastnej siete, o dve minúty však musel Mihalíkov pokus hlavou po centri z pravej strany vytesniť nad brvno Šemrinec. Po rohu sa lopta dostala ku Kašovi a český stopér ju hlavičkou poslal do ľavého kúta brány hostí - 1:1. Žilinčania ožili, otočiť skóre mohol Mihalík, ale hlavou nedočiahol na center Jánošíka. Veľká šanca pre Trenčín prišla v 79. minúte, keď sa rútili po chybe domácich štyria hostia na osamoteného Králika, ale ten vystihol prihrávku a loptu bezpečne rozohral. V 83. minúte hostia vykopávali tesne pred bránkovou čiarou najskôr Jánošíkovu hlavičku a o chvíľu nedočiahol na center Mihalík. S blížiacim sa záverom zápasu si dávali oba tímy pozor na zadné dvierka, ale Trenčín mohol v nadstavenom čase dvakrát rozhodnúť. Najskôr Azangovu strelu zrazili domáci na roh a po ňom poslal loptu z bránkovej čiary do bezpečia domáci Holúbek.

Nasledovalo predĺženie, v ktorom mal tutovku na kopačke v 97. minúte Jánošík, ale namiesto strely z pravej strany volil prihrávku pred bránu a tú mu obrana hostí zblokovala. Gólový moment však prišiel o dve minúty na opačnej strane, Azango sa na malom priestore vo veľkom vápne uvoľnil medzi niekoľkými domácimi a krížnou strelou prinavrátil Trenčínu vedenie. Azango robil domácim problémy aj ďalej, na konci prvého predĺženia ho mohol napodobniť Čatakovič, ale Volešák jeho strelu vyrazil.

V druhej polovici predĺženia mohol vyrovnať striedajúci Balaj, ktorý bol na trávniku necelú minútu, ale Šemrinec jeho tutovku vyrazil na roh. Trenčania hrozili brejkmi, odpoveď Ubbinka však šla vysoko nad. Vyrovnanie mal na kopačke po centri Hancka zľava obranca Chvátal, ale loptu poslal na zadnej žrdi prudko vedľa odkrytej brány. Šošoni mali k dispozícii ešte niekoľko dobrých šancí, ale vyrovnať sa im už nepodarilo a tak do 1. predkola Európskej ligy postúpil AS Trenčín.