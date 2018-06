Veronika, ktorá kreslí potlač kabeliek, hoci nemá ruky: Ak by som mala ruky, ako prvé by som objala niekoho blízkeho

Nikoleta Bugalová

Osud sa s ňou nehral. Veronika sa narodila bez oboch rúk a vychoval ju detský domov. Napriek tomu sa nevzdáva, má priateľov a robí to, čo ju naozaj baví.

Bratislava 17. júna (Dobré noviny) - Slovenka Veronika Ježová sa narodila bez oboch rúk, no tvrdí, že si život s novou rukou nevie predstaviť. Napriek tomu, že nemala rodinu, lásku a pochopenie vo svojom detstve, je Veronika podľa ľudí jeden optimistický, usmievavý človek. Aj napriek svojmu hendikepu dnes navrhuje potlače na kabelky, ktoré si môžete zakúpiť na stránke Weweshop. Veronika je plne zmierená so svojím stavom, pretože ak sa jej ľudia opýtajú, čo by ako prvé urobila, ak by mala ruky, tak chvíľu váha. Hovorí, že by to bolo objatie blízkeho človeka.

Zjavili sa akoby nič

Veronika sa narodila v Nových Zámkoch. Do šiestich rokov ju vychovávali v detskom domove v Malackách. V roku 1996 ju presťahovali do domova sociálnej starostlivosti, ktorý je v Bratislave, a vyštudovala obchodnú akadémiu. Veronika s láskou rozpráva o ľuďoch, ktorí jej spríjemňovali detstvo, a hovorí, že jej najväčšími priateľmi boli pracovníci v domove. S jednou ženou, ktorá pracuje ako sociálna sestra v domove, sa skamarátila natoľko, že na víkendy chodila k nej domov.

Hoci má šiestich súrodencov, na svoju rodinu sa príliš nespolieha. „Spoznala som aj svoju matku a otčima, prišli za mnou do detského domova. No mala som vtedy už štrnásť rokov a oni sa zjavili, akoby sa nič nestalo. Máme medzi sebou len také formálne vzťahy. Ak s niekým nie ste celý život, nedá sa zo dňa na deň vypestovať si vzájomné srdečné väzby,“ vysvetľuje Veronika.

Veronika sa netají tým, že v jej živote boli zlé aj dobré obdobia. Zažila veľa sklamaní a bolestných zrád. No napriek tomu má stále úsmev na tvári a je veľkým optimistom.

Problémy nielen s rukami

Osud jej síce nadelil aspoň dolné končatiny, no ani tie nie sú vo veľmi dobrom stave. Chýba jej stehnová kosť a jabĺčko. Jej fyzický stav jej nespôsobuje problémy, no nesmie dlho stáť na nohách. „Vyhovuje mi chôdza, dokážem zájsť slušnú vzdialenosť. No pre moje nohy je veľmi dôležité počasie, v zime neprejdem veľa, pretože pre moje nohy je chlad nebezpečný. Môže mi spôsobiť vážnejšie ochorenie. Zato leto - to je moje,“ prezradila pre Dobré noviny s úsmevom na tvári.

Mama aj podnikateľka

V súčasnosti je Veronika matkou na plný úväzok. Je na materskej dovolenke a spolu s priateľom vychovávajú synčeka: „Momentálne žijem v Pukanci. Okrem syna a priateľa som obklopená dobrými priateľmi, ktorých by som nikdy nevymenila.“

Veronika však popri materskej pracuje aj na svojej vlastnej značke, vytvára dizajn a potlače na kabelky. Tejto práci sa zatiaľ venuje iba rok, no už si prostredníctvom Facebookovej stránky založila svoj e-shop.

„K tvorbe potlačí som sa dostala úplne náhodou, a to keď som objavila firmu, ktorá tlačí obrázky na predmety... vlastne to boli fotografie, čiže obrázok, čo som si nakreslila, som oskenovala, zmenila formát na JPG či PNG a ten cez počítač upravila a zaslala... a oni mi to tam na tú tašku vytlačili. Tak sa to asi celé začalo,“ spomína na svoje podnikateľské začiatky.

Keďže nemá ruky, kreslí nohami alebo ústami. No práve jej hendikep ju motivoval k tomu, aby robila to, čo ju baví. Kreslí zvyčajne s ceruzkou, no skúšala to aj s uhlíkom. Svoje návrhy najskôr predkreslí a potom ich vytvára cez počítačovú grafiku. Potlače vytvára hlavne na základe požiadaviek zákazníka, no inšpiruje sa prírodou, obľúbenými seriálmi či filmami.

„Mojou inšpiráciou je dizajnér David Bromstad a Luis Royo. Veľmi rada si svoje práce tvorím cez počítač, mobilnú aplikáciu alebo len tak nakreslím ceruzkou a cez počítač to upravujem, moju prácu je možné nájsť cez facebookovú stránku Weweshop,“ povedala Veronika pre Dobé noviny.

Tvorí pre radosť

Veronikina práca nie je zárobková: „Prácu robím pre radosť a veľmi by som bola šťastná, keby ľudia chceli byť viac originálni. Preto to aj robím. Inšpiráciu čerpám z prírody a tak skade tade, čo sa mi zapáči, to si nakreslím. Veľmi sa mi páči štýl gotiky a gotický metál... Moje obľúbené skupiny sú Lucie, Nightwish, Powerwolf, XIII. století, Imagine Dragons...“

„Ak by sa mi podarilo nájsť sponzora, ktorý by ma vedel finančne podporiť, rada by som rozšírila sortiment,“ prezradila Veronika, ktorá by sa v budúcnosti chcela svojej práci venovať naplno. Má však ešte aj inú túžbu. „Mojím snom je mať pokojný život bez hádok,“ uzatvára svoje rozprávanie a úsmev jej neschádza z tváre.