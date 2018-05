Na VC Monaka triumfoval Ricciardo: Konečne, snažil som sa dva roky

Monte Carlo 28. mája (TASR) - Austrálsky pretekár Daniel Ricciardo na Red Bulle triumfoval na Veľkej cene Monaka, šiestych pretekoch seriálu Formule 1. V uliciach Monte Carla zvíťazil spôsobom štart - cieľ a pripísal si druhý triumf v sezóne. Na druhom mieste skončil Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, tretí bol líder priebežného poradia Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Seriál F1 pokračuje v nedeľu 10. júna Veľkou cenou Kanady.

Víťaz kvalifikácie Ricciardo si po štarte postrážil prvé miesto a zmena poradia nenastala ani na ďalších popredných pozíciách. Od úvodných kôl sa išlo v pomerne pomalom tempe a najviac zaujala 10-sekundová penalizácia pre Sirotkina, ktorého tím nepovolene manipuloval s uchytením kolesa. Líder seriálu Hamilton prezul v 12. kole na ultramäkké pneumatiky a postupne sa mu to začalo vyplácať. Po tom, čo ho nasledovali štyria najbližší konkurenti, sa na prvej priečke udržal Ricciardo. Ten však mal od 28. kola veľké problémy s výkonom monopostu a hoci jazdil na čele poradia, dosahoval výrazne horšie časy ako pretekári na nižších priečkach. O pokojnom priebehu pretekov svedčala aj skutočnosť, že až v 53. kole odstúpil prvý jazdec, ktorým bol Fernando Alonso, zradila ho prevodovka. V 73. kole zlyhali brzdy Leclercovi, ktorý vrazil do Hartleyho a v pretekoch skončil. Virtuálny safety car využil na návštevu boxov iba Vandoorne, ktorý sa vrátil medzi Ricciarda a Vettela, čím Nemcovi mierne skomplikoval šance na záverečný boj o víťazstvo. Ricciardo napokon finišoval na prvom mieste aj napriek pretrvávajúcim technickým problémom.

Hlasy (Sport 2):

Daniel Ricciardo, víťaz: "Snažil som sa dva roky, konečne sa to podarilo. Mali sme problémy, cítil som veľkú stratu výkonu. Som šťastný, že sme to dotiahli do cieľa na šiestich prevodových stupňoch. Počas pretekov som mal viacero pochybností, ale je super vyhrať v Monaku. Ďakujem všetkým za podporu, teším sa z množstva austrálskych vlajok v okolí trate."

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Myslím si, že sme mali rýchlosť, no Daniel mal všetko vo svojich rukách. Bol o niečo lepší než my. Myslím, že mal problém s rekuperačným systémom, no ja som si už veľmi neveril na mojich pneumatikách."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "Daniel i Sebastian odviedli skvelú robotu. Bol by som šťastnejší, keby som bol na prvom alebo druhom mieste, ale nepodarilo sa. Neboli to naše preteky."