Na Slovensku začalo vysielať nové rádio. Prinesie hity, rozhovory a pozitívne správy

Rádio je mladším súrodencom portálu Dobrenoviny.sk, ktorý dnes oslavuje šieste výročie.

BRATISLAVA 28. mája - Slovenský trh internetových rádií je oddnes bohatší o ďalší projekt. O 7:00 h. začalo oficiálne vysielať Dobré rádio, mladší súrodenec portálu Dobrenoviny.sk.

Dobré rádio poslucháčom prinesie unikátny formát najväčších hitov, rozhovorov so zaujímavými ľuďmi a pozitívnych správ. Práve koncept pozitívnych správ najväčšmi odlišuje Dobré rádio od ostatných rádií. Dobré rádio bude totiž správy vysielať pravidelne každú hodinu v pracovných dňoch, avšak zameria sa iba na dobré správy, ktoré poslucháčom vylepšia deň. Negatívnym správam sa rádio úplne vyhne.

Počas dňa sa vo vysielaní vystriedajú rôzni hostia, ktorí svojím príbehom a úspechmi dokázali, že Slovensku majú čo povedať. Večer bude vysielaniu dominovať diskusná relácia KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom, v ktorej sa moderátor zameria na rôzne spoločenské témy, o ktorých sa v médiách príliš nehovorí.

„Slovenský rádiový trh je bohatý na množstvo kvalitných rozhlasových projektov, no zistili sme, že na ňom chýba produkt, ktorý by svoju energiu sústredil na pozitívne správy a inšpiratívne rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Našim cieľom je ponúknuť takýto koncept a ešte viac tak spestriť ponuku pre poslucháčov,” uviedol manažér portálu Dobrenoviny.sk Róbert Sedlák, ktorý zároveň stojí aj za projektom Dobrého rádia.

Cieľovou skupinou Dobrého rádia sú mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku, ktorí sa zaujímajú nielen o aktuálne dianie doma a v zahraničí, ale aj o zaujímavé idey či inšpiratívnych ľudí, životný štýl a inovácie vo všetkých oblastiach života.

„Oproti iným rádiám sa v rámci rozhovorov a reportáží chceme profilovať ako rádio, ktoré otvára aj témy, ktorým sa väčšie rádiá zatiaľ nemali čas venovať. Nechceme byť rádio, ktoré priestor medzi dvoma reklamnými brejkmi vypĺňa pesničkami a vtipmi z Facebooku, chceme byť trendsettermi v nových témach. Dobré rádio začína s malým, ale odhodlaným tímom ľudí, ktorí majú skúsenosti s tvorbou rozhlasového obsahu a podcastov. Konkrétne hlasy budú poslucháči postupne spoznávať z vysielania,“ priblížil ideu a ciele rádia Róbert Sedlák.

Dobré rádio začína svoje vysielanie symbolicky v deň šiesteho výročia založenia portálu Dobré noviny. Počúvať ho bude možné na jeho webe www.dobreradio.sk, pomocou rôznych streamovacích aplikácií a čoskoro aj pomocou oficiálnej aplikácie rádia.

Vypočujte si ukážku zvukovej grafiky nového rádia: