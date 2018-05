TASR

Dnes o 02:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalový svet čaká niekoľko šlágrov asociačného programu

Šampionát otvorí 14. júna duel Ruska so Saudskou Arábiou.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) - Medzi šlágre budúcotýždňového asociačného programu patria stretnutia francúzskych futbalistov s Talianskom, Brazílie s Chorvátskom, či Belgicka s Portugalskom. Pre mnohé reprezentácie sa už začne ostrá príprava na majstrovstvá sveta v Rusku. Šampionát otvorí 14. júna duel Ruska so Saudskou Arábiou.

Francúzi sa stretnú najprv s Írskom v pondelok večer v parížskom Parku Princov. Tréner galského kohúta Didier Deschamps zostavu zatiaľ neprezradil, ale potvrdil, že do bránky sa postaví od úvodných minút brankár Olympique Marseille Steve Mandanda. Na piatkový šláger "Les Bleus" s Talianskom nominoval ako číslo jeden Huga Llorisa.

Taliani začínajú novú etapu s novým trénerom Robertom Mancinim. Futbalisti z Apeninského polostrova sa nekvalifikovalo na svetový šampionát po prvý raz od roku 1958. "Je čas na prácu, na hľadanie nových hráčov, s ktorými má zmysel začať nový cyklus," povedal kormidelník Talianov pre Gazzetta dello Sport.

Zverenci trénera Ryana Giggsa z Walesu si pred zápasom s Mexikom rozbalili tréningový kemp v Los Angeles. "Chcel som s mužstvom absolvovať päť alebo šesť kvalitných tréningových dní pred zápasom. Požadoval som dobré prostredie, v Los Angeles všetky tieto veci máme. Bol som počas kariéry v LA v predsezónnom období dosť často, zariadenia sú tu skvelé. Ale na konci toho máme veľmi tvrdý zápas proti veľmi dobrému tímu, ktorý sa chystá na majstrovstvá sveta," uviedol Giggs pre oficiálny web Waleskej futbalovej federácie.

Organizátor svetového šampionátu Rusko nastúpi v stredu večer proti Rakúsku. Domáci vnímajú túto previerku tak, aby pomohli súperovi čo najlepšie sa pripraviť na MS. "Rusi majú na domácej pôde vysoké očakávania, pokiaľ ide o MS. My to veľmi dobre poznáme z roku 2008, keď sme organizovali EURO. Náš súper chce byť dobre pripravený na turnaj, my im chceme k tomu dopomôcť," poznamenal stredopoliar Rakúšanov Sebastian Prödl. Rakúšanov čaká už o tri neskôr ďalšia previerka, nastúpia proti úradujúcim svetovým šampiónom z Nemecka. Nemci sa od 23. mája pripravujú na MS v Appiane v Južnom Tirolsku.

Víkendový program prináša niekoľko šlágrov. Jedným z nich bude duel Brazílie s Chorvátskom. "Máme veľa času na prípravu a dva priateľské zápasy proti kvalitným protivníkom. Musíme čo najlepšie pripraviť aspekty našej hry," uviedol pre web hns-cff.hr stredopoliar Filip Bradarič.

Na Angličanov čaká v sobotu vo Wembley Nigéria, zaujímavú konfrontáciu prinesie aj duel Španielska a Švajčiarska v nedeľu.