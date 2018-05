TASR

Haščák odchádza z Brna: Získal som dva tituly, všetko sa mi splnilo

Marcel Haščák si teraz užíva najmä rodinu.

Marcel Haščák, archívna snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Brno 27. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Marcel Haščák získal s Kometou Brnou dva majstrovské tituly v českej extralige, tretí už ale do svojej zbierky nepridá. Po sezóne sa mu skončila zmluva a s klubom sa rozlúčil.

"Mal som v Komete dva roky zmluvu a vypršala mi," citoval 31-ročného útočníka portál hokej.cz. "Vyhral som dva tituly. Dá sa povedať, že sa mi všetko splnilo. Som spokojný," povedal slovenský krídelník, ktorý so spoluhráčmi z Brna nestihol titul naplno osláviť, keďže sa ponáhľal k reprezentácii. Na MS v Kodani strelil v siedmich zápasoch jeden gól, s národným tímom sa mu však nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy. Slováci skončili pred bránami štvrťfinále piaty rok v rade. "Nejaký progres tam vidím. Majstrovstvá sveta som si užil, bolo tam aj bilión fanúšikov Komety, takže fajn," usmieval sa Haščák, ktorý zatiaľ nemá nový angažmán.

"To už je záležitosť agenta. Teraz je dôležité si oddýchnuť. Konečne mám po dvoch rokoch pár dní voľno. Boli to dlhé dve sezóny. Som rád, že už je koniec," uviedol popradský rodák, ktorý v uplynulom ročníku odohral za Kometu 47 zápasov v základnej časti so ziskom 17 bodov (6+11). V play off pomohol k zisku titulu piatimi bodmi (3+2) v 14 dueloch. "Teraz si najmä užívam rodinu, budúcnosť nejako neriešim," dodal účastník ZOH v Pjongčangu a strieborný medailista z MS 2012 v Helsinkách, ktorý v minulosti hral aj v KHL za Amur Chabarovsk a Dinamo Rigu.