Dnes o 11:41 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na získanie plnej štátnej prémie budú musieť ľudia viac sporiť

Vláda schválila novelu zákona o stavebnom sporení tento týždeň, pričom Ministerstvo financií (MF) SR do nej zapracovalo niekoľko zmien.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) – Atraktívnosť stavebného sporenia sa môže znížiť. Myslia si to odborníci, podľa ktorých si budú musieť ľudia na svoje sporiace účty vložiť viac peňazí, aby sa im podarilo získať plnú štátnu prémiu. Pozitívne však vnímajú to, že vláda pri niektorých opatreniach vyšla v ústrety stavebným sporiteľniam a predišla tak opatreniam, ktoré mohli byť likvidačné pre celý sektor stavebného sporenia.

Vláda schválila novelu zákona o stavebnom sporení tento týždeň, pričom Ministerstvo financií (MF) SR do nej zapracovalo niekoľko zmien. "Vláda predstavila inovovaný návrh úprav stavebného sporenia. Ponecháva sporiteľov do 18 rokov, avšak chce zrušiť priateľských sporiteľov, zúžiť poberateľov štátnej prémie podľa príjmu a zrušiť prémiu pre tých, ktorí čerpajú a splácajú medziúver. Osobitne chce vláda limitovať prémiu v prvom roku sporenia," približuje zmeny finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Niektoré zmeny však podľa odborníkov nie sú pozitívne pre sporiteľov. "Je zlou správou, že skončí systém priateľských sporiteľov, ktorí využívajú stavebné sporenie len na sporenie. V praxi totiž vidíme, že mnoho z týchto sporiteľov po šiestich rokoch nakoniec využilo financie na zlepšenie alebo zaobstaranie svojho bývania, a teda neminuli štátne prémie napríklad na kúpu auta. Ich peniaze budú v systéme stavebného sporenia určite chýbať, čo môže zhoršiť podmienky poskytovania úverov pre ostatných klientov sporiteľní," očakáva Búlik.

Za negatívne tiež považuje zníženie percentuálnej výšky štátnej prémie. MF SR to odôvodnilo tým, že súčasná úroveň výrazne prevyšuje priemerné trhové úrokové sadzby na vkladoch v komerčných bankách. Preto vláda navrhuje znížiť minimálnu percentuálnu výšku štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Zároveň sa však zvyšuje súčasná maximálna suma štátnej prémie zo 66,39 eura na 70 eur. "Na získanie plnej prémie bude musieť človek za rok vložiť až 2800 eur, pritom pre mnohých ľudí nie je zaujímavá už dnešná prémia. Človek s príjmom do 1200 eur v hrubom, čiže 930 eur v čistom, podľa mojich skúseností nezvládne mesačne odložiť do stavebného sporenia sumu 233 eur," predpokladá Búlik.

Niektoré navrhované zmeny tak podľa odborníka portálu Finančný kompas Maroša Ovčaríka znížia atraktivitu stavebného sporenia. "To sa pravdepodobne významne premietne aj do objemov obchodov stavebných sporiteľní. Asi najprísnejšie je opatrenie týkajúce sa hranice príjmu ľudí, ktorí budú mať nárok na stavebnú prémiu. Na druhej strane stavebným sporiteľniam aj mladým rodinám pomôže ponechanie možnosti sporenia aj pre deti," hodnotí Ovčarík.

Ministerstvo tvrdí, že viaceré navrhované zmeny majú za cieľ zvýšiť efektívnosť stavebného sporenia. "Súhlasím s tým, že niektoré opatrenia môžu pomôcť naplniť tento zámer. Napríklad opatrenie, ktoré obmedzí stavebnú prémiu v čase čerpanie medziúveru, pretože cieľom stavebného sporenia je dosiahnuť stav, že ľudia najskôr dlhodobo šetria a potom čerpajú výhodný stavebný úver. Nie s predstihom čerpať menej výhodný medziúver. Tiež opatrenia týkajúce sa povinného dokladovanie použitia peňazí na bývanie môže pomôcť zvýšiť účelovosť a cielenie tejto štátnej podpory," očakáva Ovčarík.

Záujem o stavebné sporenie by tak nemal úplne vymiznúť a stále môže byť zaujímavým doplnkovým produktom. "Napríklad pre rodiny s deťmi, ktoré budú chcieť pripravovať svoje deti na investíciu do bývania, alebo pre živnostníkov, ktorí majú problém získať v banke hypotéku. Stavebné sporiteľne sú menej prísne pri vyhodnocovaní žiadateľov o úver, pokiaľ má klient za sebou už fázu sporenia," vysvetľuje odborník portálu Finančný kompas. Zaujímavé môže byť aj pre ľudí, ktorí majú problém založiť nehnuteľnosť z rôznych dôvodov. "Stavebné sporiteľne umožňujú získať aj úver bez založenia nehnuteľnosti, a to výhodnejšie ako bežné banky," tvrdí Ovčarík.

Pomôcť stavebnému sporeniu môže aj sprísňovanie podmienok na hypotekárnom trhu. "Myslím si, že trend používania peňazí zo stavebného sporenia na dofinancovanie hypoték bude narastať, keďže od 1. júla 2018 nastane ďalšie sprísňovanie poskytovania hypoték," dodal Búlik.