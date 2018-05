TASR

Dnes o 07:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vrútky získali svoj prvý titul v hokejbale

V rozhodujúcom piatom zápase finále zvíťazili nad LG ABhokej Bratislava 2:1 po samostatných nájazdoch.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Hokejbalisti Komety Vrútky získali svoj prvý titul v Slovenskej hokejbalovej extralige. V rozhodujúcom piatom zápase finále zvíťazili nad LG ABhokej Bratislava 2:1 po samostatných nájazdoch. Celkovo v sérii triumfovali v pomere 3:2.

Brankára novopečených majstrov Mateja Bolibrucha vyhlásili za najužitočnejšieho hráča play off.

Kometa Vrútky - LG Abhokej Bratislava 2:1 pp a sn Góly: 2. Rechtorík, rozhodujúci sn: Rechtorík – 11. Fumač /konečný stav série: 3:2/

hlasy po zápase:

Matej Bolibruch, brankár Vrútok, najužitočnejší hráč play off:

"Stále tomu nemôžem uveriť, pomaly to vstrebávam. Som veľmi rád za mňa, chalanov a za celý klub, za ľudí, čo to tu budovali. Je to zaslúžené. Cena pre najužitočnejšieho hráča play off patrí všetkým chalanom. Titul je náš, to je najdôležitejšie."

Branislav Hlaváč, útočník Vrútok: "Som nesmierne šťastný. Je to veľké zadosťučinenie pre mňa aj ostatných. Je to odmena za to, ako sa tu pracuje s mládežou a celkovo. Milión víkendov, ktoré sme venovali tomuto krásnemu športu. Ďakujem fanúšikom, ktorí nás hnali dopredu nielen počas play off, ale aj počas celej sezóny. Poďakovanie patrí aj Maťovi Kolčákovi."

Martin Kolčák, tréner Vrútok: "Sú to neopísateľné pocity. Vďaka patrí celej systematickej práci Komety. Myslím, že sme si titul zaslúžili za celé tie roky."