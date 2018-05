TASR

Futbalisti FK Senica sa udržali vo Fortuna lige, zdolali Skalicu

Rozhodlo o tom ich sobotňajšie domáce víťazstvo v odvete baráže o najvyššiu súťaž nad MFK Skalica 1:0.

Na snímke zľava hráč Skalice Lukáš Hlavatovič, hráč Senice Joan Herrera a hráč Skalice Daniel Šebesta v druhom barážovom zápase o Fortuna ligu medzi FK Senica - MFK Skalica v Senici 26. mája 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Senica 26. mája (TASR) - Futbalisti FK Senica sa udržali vo Fortuna lige. Rozhodlo o tom ich sobotňajšie domáce víťazstvo v odvete baráže o najvyššiu súťaž nad MFK Skalica 1:0. Prvý zápas vyhrali Skaličania 2:1, no o postupe súpera rozhodol gól strelený na súperovom ihrisku.

odveta baráže o Fortuna ligu:

FK Senica - MFK Skalica 1:0 (0:0) Gól: 69. Kitambala. Rozhodovali: Ziemba - Kováč, Chládek, ŽK: Villarraga, Herrera - Lipták, Szöcs, Majtán, Jakubek, 1752 divákov Senica: Holec – Podhorin, Práznovský, Villarraga (55. Ďungel) – Ranko, Zezinho, Herrera, Suchan (79. Krč), Lupták – Castaňeda, Celis (55. Kitambala) Skalica: Fišan – Švrček, Majerník, Szöcs, Hlavatovič - Lipták, Opiela – Sombat (87. Tomovič), Haša (81. Majtán), Šebesta - Dolný (79. Jakubek)

Záhorácké mužstvá sa v novodobej Fortuna lige zišli premiérovo v baráži. V prvom stretnutí sa z víťazstva radovali Skaličania a tak do Senice prišli s väčším sebavedomím. Tak vyznel aj úvod stretnutia, ktorý patril hosťom, keď boli kompaktnejší. Hneď v 1. minúte vyskúšal pozornosť brankára Holeca Haša, senický gólman loptu vyrazil. Na druhej strane sa v zakončení z rohového kopu ocitol Villarraga, našiel však len pripraveného Fišana. Hra sa postupne vyrovnala, ale vyložené gólové šance v prvom polčase vidieť nebolo. Takmer do zakončenia sa dostal v 27. minúte domáci Celis, v rozohrávke sa však pošmykol. V 30. minúte skúšal strelecké šťastie Skaličan Dolný, našiel len pripraveného Holeca. Seničania sa ešte dostali do zakončenia v 35. minúte, keď po rohu Herreru hlavičkoval stopér Práznovský, no brankár Fišan loptu vyškriabal na roh.

V druhom polčase sa hral síce futbal s nasadením, ktorý diváci ocenili potleskom, ale na obidvoch stranách chýbali lepšie strelecké pozície. Seničania sa v útočnej fáze trápili, dlho sa nevedeli dostať do gólovej pozície. V 58. minúte strieľal Dolný z priameho kopu z 23 metrov, nepríjemný pokus Holec vyrazil na roh. O minútu mal sľubnú možnosť Haša, ale prestrelil. Eufóriu radosti v Senici priniesla 69. minúta. Po Herrerovom centri sa hlavou presadil striedajúci Kitambala, ktorý strelil jediný gól zápasu. Ten pre Seničanov znamenal nielen víťazstvo, ale hlavne udržanie sa vo Fortuna lige. V záverečných minútach si už ani jeden celok nedokázal vypracovať gólovú šancu.

Ton Caanen, tréner Senice: "Rešpektujem, akým spôsobom a ako hral súper futbal, ale nepodarilo sa im v prvom zápase streliť tretí gól. Dnes sme hrali proti súperovi, ktorý by mal tiež hrať vo Fortuna lige. Cez polčas sme si povedali, že aj keď je to 0:0, tak stále sme v hre, pretože naozaj stačí jeden gól. Posledných 25 minút nás podporili fanúšikovia a presne toto sme potrebovali. Som šťastný aj za ľudí, ktorí v tomto klube pracujú, pretože pracujú veľmi tvrdo a som šťastný, čo sme dnes s chlapcami dosiahli."

Jozef Kostelník, tréner Skalice: "V prvom rade chcem Senici zagratulovať k zotrvaniu vo Fortuna lige a myslím si, že to bol pre divákov veľmi zaujímavý, atraktívny a napínavý zápas až do poslednej sekundy a nakoniec sa ukázalo, že rozhodol ten prvý zápas. V stretnutí sme dobre bránili, nepúšťali sme súpera, až do toho gólu, k nejakej vážnej šanci, mali sme z protiútoku niekoľko dobrých šancí, ale nezvládli sme to. Minulý rok sme nepostúpili o jeden bod, tento rok o jeden gól."