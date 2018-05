TASR

D. Cibulková neuspela vo finále dvojhry na turnaji WTA v Štrasburgu

S Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou prehrala po vyše triapolhodinovej trojsetovej bitke 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (6).

Slovenská tenistka Dominika Cibulková, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Štrasburg 26. mája (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková neuspela vo finále dvojhry na turnaji WTA v Štrasburgu. Ako nasadená päťka prehrala s trojkou "pavúka" Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou po vyše triapolhodinovej trojsetovej bitke 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (6). V treťom sete nevyužila za stavu 5:4 dva mečbaly.

Cibulková nezískala deviaty singlový titul na WTA Tour a prvý na antuke. Naposledy sa tešila zo zisku cennej trofeje koncom októbra 2016, keď triumfovala na MS WTA v Singapure. Turnaj vo Francúzsku však bol pre ňu vydarenou generálkou na druhé grandslamové podujatie roka Roland Garros, ktoré sa v Paríži začne už v nedeľu. Cibulková nastúpi v 1. kole proti jedenástej nasadenej Nemke Julii Görgesovej.

Úvod finálového zápasu v Štrasburgu vyšiel lepšie Pavľučenkovovej, ktorá v piatom geme prelomila podanie Cibulkovej a ujala sa vedenia 3:2. Slovenka však bleskovo kontrovala rebrejkom. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom si Pavľučenkovová vybudovala náskok 5:2. Cibulková však potom získala päť bodov v rade a prvý set sa stal jej korisťou.

Na začiatku druhého dejstva Pavľučenkovová rýchlo odskočila Cibulkovej na 3:0. Slovenská dvojka v ďalších minútach vyrovnala na 3:3, no v ôsmom geme opäť stratila servis a Ruska išla za stavu 5:3 podávať na víťazstvo v sete. Cibulková vyrovnala na 5:5 vynútila si tajbrejk, v ňom však mala tentokrát navrch Pavľučenkovová. V treťom sete Ruska otočila z 1:3 na 4:3, ďalšie dva gemy však získala Cibulková a za stavu 5:4 sa pri podaní Pavľučenkovovej dostala k dvom mečbalom. Ruska ich však odvrátila a o všetkom rozhodol tajbrejk, v ktorého koncovke sa vďaka agresívnej hre presadila Pavľučenkovová.

Cibulková bola po zápase sklamaná. "Finálová prehra bolí. Anastasia však hrala výborne a blahoželám jej k zisku titulu. Neľutujem rozhodnutie akceptovať voľnú kartu a hrať prvýkrát na turnaji v Štrasburgu. Veľmi sa mi tu páčilo. Ďakujem celému môjmu tímu i fanúšikom za podporu," uviedla vo svojom príhovore. Pavľučenkovová mala na začiatku roka problémy s ramenom a až do začiatku turnaja v Štrasburgu vyhrala na okruhu iba štyri zápasy, v Alsasku hneď päť. "Bolo to vynikajúce finále a s Dominikou môžeme byť na seba hrdé. Viem, ako sa teraz cíti, no odohrala skvelý turnaj. Želám jej veľa šťastia na Roland Garros," povedala Pavľučenkovová, ktorá sa na úvod prihovorila divákom vo francúzštine.

dvojhra - finále:

Anastasia Pavľučenkovoví (3-Rus.) - Dominika CIBULKOVÁ (5-SR) 6:7 (5), 7:6 (3), 7:6 (6)