TASR

Dnes o 17:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cyklisti šíriaci osvetu o skleróze dorazili od Tatier k Dunaju

Trasa 4. ročníka cyklistickej akcie, ktorej cieľom je poukázať na problémy pacientov s ochorením skleróza multiplex, viedla desiatkami slovenských miest a obcí.

Na snímke účastníci v cieli 4. ročníka osvetového cyklistického podujatia "Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex" 26. mája 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. mája (TASR) – Do pomyselného cieľa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave dorazili cyklisti, ktorí podporili myšlienku osvetového podujatia Od Tatier k Dunaju. Trasa 4. ročníka cyklistickej akcie, ktorej cieľom je poukázať na problémy pacientov s ochorením skleróza multiplex, viedla desiatkami slovenských miest a obcí.

Prvá etapa odštartovala v pondelok 21. mája zo Štrbského Plesa, počas predchádzajúcich dní sa etapovými mestami stali Dolný Kubín, Považská Bystrica, Trenčianske Teplice, Piešťany, Nitra i Trnava. "Bol to neskutočný týždeň pre nás všetkých a ja sa už veľmi teším, že bude pokračovať opäť o rok, počas piateho ročníka,“ vyznala sa organizátorka Jaroslava Valčeková, ktorá je zároveň predsedníčka občianskeho združenia Nádej.

Do Bratislavy dorazili približne dve stovky cyklistov, na každej etape šliapala do pedálov minimálne 100-členná skupina. Medzi tými, ktorí absolvovali celú trasu, boli aj 12 pacienti so sklerózou multiplex. Jednou z nich je práve aj organizátorka podujatia, ktorá s roztrúsenou sklerózou, ako sa laicky hovorí autoimunitnému ochoreniu, bojuje 11 rokov. "Tento rok to bola naozaj výzva, keďže sme trochu pozmenili trasu a niektoré etapy boli dlhé takmer 100 km,“ priznala účastníčka všetkých doterajších ročníkov. Vyjadrila nádej, že aj tohto roku sa podarilo naplniť cieľ osvety, aby sa o skleróze multiplex hovorilo ako o ochorení doby a zároveň ukázať i to, že jedným z prostriedkov, ako s touto chorobou bojovať, je zdravý životný štýl.

Aj počas 4. ročníka podporilo akciu priamo na bicykli množstvo známych osobnosti, ku Katke Ščevlíkovej, Tomášovi Bezdedovi, či Petrovi Čamborovi sa tento rok pridala aj Patrícia Jariabková a Rasťo Sokol. Ani tento rok nechýbal v pelotóne Ivan Tuli Vojtek, ktorý sa priznal, že je to pre neho zakaždým veľká škola. „Vedie ma to k úcte, k rešpektu k tomu, aby som si vážil, že mám zdravie. A zároveň i k obdivu voči tomu, čo dokážu ľudia, ktorí takéto šťastie nemajú,“ povedal v cieli tohtoročného podujatia.