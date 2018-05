Southampton si upísal trénera Hughesa na ďalšie tri sezóny

TASR

Vedenie anglického klubu pred tromi mesiacmi angažovalo 54-ročného Walesana ako dočasného kouča a po tom, čo sa mu podarilo zachrániť mužstvo v Premier League, mu dalo trvalú zmluvu.

Mark Hughes, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Southampton 26. mája (TASR) - Mark Hughes zostane na poste trénera futbalistov FC Southampton aj v ďalších troch sezónach. Vedenie anglického klubu pred tromi mesiacmi angažovalo 54-ročného Walesana ako dočasného kouča a po tom, čo sa mu podarilo zachrániť mužstvo v Premier League, mu dalo trvalú zmluvu.

"Teraz je životne dôležité, aby sme neuveriteľnú podporu, ktorú sme dostali do fanúšikov v záverečných zápasoch minulej sezóny, zobrali so sebou aj do nasledujúceho ročníka," citovala Hughesa agentúra AP. Southampton obsadil v Premier League 2017/2018 konečné 17. miesto, na zostupujúcu 18. Swansea mal k dobru tri body.