TASR

Dnes o 10:09 Hokejisti Toronta s Marinčinom suverénne postúpili do finále play off

Marinčin si pripísal tri strely na bránku a plusový bod.

Na archívnej snímke Martin Marinčin. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

New York 26. mája (TASR) - Hokejisti Toronta Marlies so slovenským obrancom Martinom Marinčinom si zahrajú vo finále play off AHL o Calderov pohár. V noci na sobotu zvíťazili vo štvrtom dueli finále Východnej konferencie na ľade Lehigh Valley Phantoms 3:1 a v celej sérii triumfovali hladko 4:0 na zápasy. Marinčin si pripísal tri strely na bránku a plusový bod.

Marlies, ktorí sú farmou klubu NHL Toronto Maple Leafs, sa stretnú v boji o trofej s úspešnejším z dvojice Rockford IceHogs - Texas Stars. IceHogs zdolali v piatom zápase finále Západnej konferencie súpera 3:1 a znížili stav série na 2:3.