TASR

Dnes o 15:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Poloz privítal 16 hádzanárok, v príprave na Čiernu horu aj triatlon

Slovenky čaká vo štvrtok 31. mája dôležitý zápas s Čiernou Horou v kvalifikácii ME 2018, v ktorom musia bodovať pre zachovanie si šance na postup.

Na snímke tréner slovenskej ženskej reprezentácie v hádzanej Dušan Poloz počas brífingu po zraze reprezentácie žien pred vyvrcholením kvalifikácie ME 2018 v Kaluži na Zemplínskej Šírave 25. mája 2018. — Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 25. mája (TASR) - Hádzanárky Slovenska odštartovali spoločnú prípravu pred dvomi záverečnými zápasmi kvalifikácie ME 2018. Tréner Dušan Poloz privítal na piatkovom zraze 16 hráčok, ktoré čaká v najbližších dňoch pestrý program. Prípravu na dôležitý zápas s Čiernou Horou si spestria aj so vzduchovkami či triatlonom v okolí Zemplínskej Šíravy.

V nominácii došlo k niekoľkým zmenám. "Klaudia Michnová sa ospravedlnila pre zranenie i rodičovské povinnosti, no nenahradzovali sme ju. Vypadla nám aj Mária Olšovská, ktorá sa na poslednú chvíľu dozvedela dátum štátnic, ktorý jej koliduje s naším programom a tak sme ju nahradili Evou Veselkovou. Lucka Gubiková je trošku chorá, uvidíme, ako to s ňou dopadne a pre istotu sme na telefóne so Zuzkou Haladíkovou zo Šale," uviedol Poloz.

Slovenky čaká vo štvrtok 31. mája dôležitý zápas s Čiernou Horou, v ktorom musia bodovať pre zachovanie si šance na postup. Bude to pre ne rozlúčka s domácim prostredím, záverečný zápas skupinovej fázy kvalifikácie následne odohrajú v Poľsku. "Nechcem sa teraz baviť o šanci na postup, pretože všetku energiu a sústredenie smerujeme do zápasu Čiernou Horou. Tento tím už má za sebou viaceré ťažké zápasy, v ktorých potvrdil kvalitu a ja verím, že nadviažeme na zodpovedné výkony zo zápasov s Francúzskom či Španielskom. Je jasné, že v domácom zápase musíme bodovať a prípadný zisk aspoň jedného bodu by zväčšil naše šance na postup," poznamenal Poloz.

Tradičnou súčasťou sústredení reprezentačného družstva býva pestrý program. Ani tentoraz tomu nebude inak. "Máme v pláne viaceré aktivity rekondičného zamerania v ideálnych podmienkach. Určite vyskúšame tzv. vodný svet, skúsime aj vzduchovky a v pláne mám aj triatlon. Dievčatá musíme dostať do istej tepovej záťaže, ale zároveň aj spraviť istú čiaru za klubovou sezónou a chýbať nebude ani humor. V prvom rade však pôjde o prípravu na dôležité zápasy," prezradil Poloz.

Aj samotné hráčky sa po ukončení klubových sezón tešili na reprezentačný kolektív a aktivity, ktoré k účasti v ňom neodmysliteľne patria. "Som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať. Mňa bavia takéto aktivity a po sezóne plnej hádzanej bude príjemné skúsiť si niečo iné," uviedla brankára Adriana Medveďová.