TASR

Dnes o 14:54 Iniciatíva To dá rozum kritizuje Národný program rozvoja výchovy

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik je ale toho názoru, že program zatiaľ vyzerá dobre.

Na archívnej snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (nezaradený). — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. mája (TASR) – Plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) zatiaľ vyzerá dobre, ale ukáže sa, či zostane len na papieri alebo budú všetci pracovať na tom, aby sa vytvorili nástroje na jeho realizáciu v praxi. Uviedol to v piatok po predstavení východísk a cieľov NPRVaV nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik.

Poslanca teší, že sa nadviazalo na prácu na dokumente Učiace sa Slovensko. "Že potreby dieťaťa, ktoré sú napĺňané cez kvalifikovaných a spokojných učiteľov, sú na prvom mieste, a aj keď sa hovorí o orientácii na trh práce, ide to cez spokojné deti. Fínsky model, ktorý v sebe zahŕňa inkluzívny prvok, nás bude smerovať k tomu, aby sme viacej počúvali potreby detí," povedal Poliačik. Naopak, chýba mu to, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) zatiaľ nepovedala, ako sa bude dať program implementovať. "Ocenil by som, keby NPRVaV prešiel hlasovaním v parlamente, aby sme dokázali nachádzať čo najširšiu zhodu a aby bol záväzný aj pre budúce vlády," dodal.

Zmeny vo vzdelávaní, zvlášť zásadnejšieho charakteru, musia byť podľa iniciatívy To dá rozum postavené na podrobných zisteniach z praxe podrobených kvalitnej analýze. "Ak tomu tak nie je, tak sa dá len veľmi ťažko povedať, čo je v systéme vzdelávania potrebné zmeniť. S poľutovaním musíme konštatovať, že je to aj prípad ministerkou predstaveného dokumentu. Existuje preto reálna hrozba, že ministerský návrh neprinesie riešenia na reálne problémy ani neodstráni príčiny problémov, ktoré v školstve máme. V lepšom prípade odstráni iba ich prejavy," tvrdí iniciatíva vo svojom vyhlásení. Zároveň poznamenali, že sú presvedčení, že nie je v záujme občanov Slovenska podstupovať ďalšiu zmenu, ktorá neprináša skutočné riešenie zlej situácie nášho vzdelávacieho systému. "Naopak, považujeme za hrozbu nepremyslene experimentovať s dôverou občanov a všetkých aktérov v školstve - od žiakov a študentov cez rodičov a učiteľov až po vedenia škôl. Výsledkom môže byť strata ich záujmu, ba až rezignácia na ozajstné systémové zmeny v školstve," dodali vo svojom vyhlásení.

NPRVaV sa bude skladať z troch strategických cieľov (kvalita, dostupnosť a modernizácia), ale aj zo 150 opatrení. Ku konkrétnym opatreniam sa Lubyová v piatok zatiaľ vyjadrovať nechcela. Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády SR a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer-SD).

Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR. "Pracovná verzia nacenenia programu je okolo deväť miliárd eur," dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.