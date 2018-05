TASR, Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Toto je 5 slovenských jazier, v ktorých sa okúpete priamo v lone prírody a zadarmo

Za dovolenkovým kúpaním netreba chodiť do zahraničia. Pohodu a oddych si užijete na Slovensku, a dokonca sa môžete cítiť ako vo "winetuovskom" filme Poklad na striebornom jazere.

Na snímke Šútovské jazero pri Kraľovanoch - Rieke. — Foto: TASR - Branislav Račko

BRATISLAVA 27. mája (Dobré noviny/TASR) - Leto sa pomaly, ale isto blíži a mnoho ľudí už teraz premýšľa, kam ísť na dovolenku. Hoci mnohí Slováci poškuľujú po zahraničných destináciách, oplatí sa poobzerať aj vôkol nás a objaviť naše krásy. Veď načo by sme sa šli v najväčších horúčavách kúpať k moru, kde je to v sezóne predražené, keď sa to dá zadarmo aj tu? Toto je päť najlepších slovenských destinácií na kúpanie.

1. Horná Streda

K jazeru pri rovnomennej obci v okrese Nové Mesto nad Váhom sa vďaka diaľnici dopravíte naozaj rýchlo. Vzniklo ťažbou štrku a je obľúbené pre svoju výnimočne čistú vodu. Jedna časť brehu má dokonca upravené trávnaté pláže, športoviská a sezónne tu fungujú aj stánky s občerstvením. Okrem toho sa tu dá aj stanovať, čo mnohí návštevníci ocenia aj počas rôznych festivalov, ktoré sa tu pravidelne konajú.

Jazero v Hornej strede. Foto: Wikimedia CC

2. Počúvadlo

Jazero Počúvadlo patrí medzi najpopulárnejšie tajchy - banské vodné nádrže - nachádzajúce sa v okolí Banskej Štiavnice, lokalite zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Rozlohou najväčšia vodná plocha v okolí ponúka počas letných mesiacov zaujímavé možnosti na kúpanie a oddych pri vode, ale aj pre rybárov. Okolie tajchu patrí medzi vyhľadávané aj vďaka tomu, že je nástupným miestom viacerých turistických trás vrátane najpopulárnejšej, ktorá vedie na bájne Sitno.

Na snímke kúpanie na Počúvadle. Foto: TASR - Daniel Veselský

3. Kalemany

Termálny prameň sa nachádza v Kalamenskej doline, v Chočských vrchoch, približne jeden kilometer od obce Kalameny. Návštevníci si môžu užiť teplú vodu, čerstvý vzduch, nádhernú prírodu a relax, a to všetko na jednom mieste. Všetky pozitíva podčiarkuje fakt, že tento zážitok je úplne zadarmo.

V roku 2000 bol v Kalamenoch vytvorený umelý vrt s teplou vodou približne 33 stupňov Celzia. V okolí vrtu bolo postupne vybudované umelé jazierko, ktorého rozmery sú 20x10 metrov. Teplota vody napovedá, že sa v obklopení prírody môžete okúpať aj v zimných mesiacoch.

4. Beňatinské jazero

Prírodné jazero v obci Beňatina v sobraneckom okrese je najmä v lete turistami mimoriadne vyhľadávané miesto. Predstavuje totiž nádhernú scenériu, ktorá spolu s priezračnou tyrkysovou vodou pripomína Plitvické jazerá a aj preto Beňatine prischla prezývka "malé Chorvátsko". Zaujímavosťou jazera je tiež päťmetrový útvar, ktorý je podľa niektorých odtlačkom veľkej pravekej veľryby.

Na snímke bývalý kameňolom pri obci Beňatina, okres Sobrance. Foto: TASR - Roman Hanc

5. Šútovské jazero

A, pozor, na Slovensku máme ešte ďalšie "Plitvické" jazerá. Lenže nie je to jazero, ale zaplavený kameňolom. A to jazero nie je ani šútovské, ale patrí do katastra dolnooravskej obce Kraľovany. Jednoducho je to komplikované. Tak či onak, je to naozaj nádherné miesto a prichádzajú sem nielen domáci, ale aj turisti z rôznych kútov Slovenska či zo zahraničia. Vyhľadávajú ho na kúpanie, potápanie a relaxovanie, a to najmä vďaka čistej a tyrkysovej vode i pohľadu na okolité horské svahy.