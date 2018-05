Dobré noviny

Mačka zistila, že je tehotná. Jej šokovaná reakcia baví celý internet

Ročná mačička odhalila obrovské prekvapenie. Jej reakcia na vlastné tehotenstvo je neskutočná.

NUUK 26. mája - Odhaliť tehotenstvo, keď o ňom dotyčný tvor netušil a neplánoval ho, môže byť naozaj zábavné. Stalo sa to aj ročnej mačičke menom Ulla, ktorá bola nájdená na ulici a prevezená do útulku Dyrenes Vanner. Zamestnanci tohto zariadenia pre nechcené zvieratká si jedného dňa všimli, že Ulla je zo dňa na deň väčšia a väčšia. „Prichýlili sme túto mačku len pred niekoľkými týždňami, no len nedávno sme si všimli, že oblasť jej bruška stále rastie,“ prezradili zamestnanci.

Vzali teda zvieratko k veterinárovi a tam sa ukázalo, kde je problém. Počas vyšetrenia sonogramom vznikli dve zábavné fotografie, na ktorých sa smeje celý svet. Na jednej z nich totiž Ulla sleduje monitor, následne sa s vystrašeným výrazom v tvári obrátila na fotoaparát a vtedy vznikla fotografia číslo dva. Svoj šok z vlastného tehotenstva jednoducho nedokázala ukryť. Člen predstavenstva útulku prezradil, že Ulla očakáva štyri alebo päť mačiatok.