TASR

Dnes o 13:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futbalový tréner Queiroz po šampionáte skončí na lavičke Iránu

Portugalčan sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie pri národnom tíme Iránu po siedmich rokoch.

Tréner Iránu Carlos Queiroz, si podáva ruku s nigerijskym trénerom Stephenom Keshim — Foto: TASR/AP

Teherán 25. mája (TASR) - Tréner iránskej futbalovej reprezentácie Carlos Queiroz skončí vo svojej funkcii po majstrovstvách sveta v Rusku. Portugalčan sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie pri národnom tíme Iránu po siedmich rokoch.

"Do Ruska sme sa kvalifikovali takmer pred rokom. Dostal som síce ponuku viesť reprezentáciu ďalších šesť mesiacov, no nezodpovedala mojim očakávaniam. Z iránskej strany je to podľa môjho názoru prejav nedostatočného rešpektu a uznania voči mne. Rokovania sú uzatvorené," citoval 65-ročného kouča portál 360nobz.com.

Queiroz prišiel na lavičku Iránu v apríli 2011 po predchádzajúcom dvojročnom pôsobení pri portugalskej reprezentácii. V sezóne 2003/204 viedol aj španielsky veľkoklub Real Madrid.