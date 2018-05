TASR

Ministerka školstva predstavila východiská pre národný program

Komplexný program po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 25. mája (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) predstavila v piatok na tlačovej konferencii základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na Slovensku. Založený bude na dvoch druhoch východísk, a to kvalitatívnom a kvantitatívnom. Zároveň avizovala, že dokument predložia na rokovanie vlády o dva týždne.

Kvalitatívne východiská predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému. Ide napríklad o podporu integrácie a inklúzie a zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy. Kvantitatívne východiská predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému. Podľa Lubyovej ide o budúci demografický vývoj Slovenska a odhad finančných nákladov a dosahov reformy.

NPRVaV bude založený z troch oblastí cieľov, ide o strategické, čiastkové a prierezové. Medzi strategické ciele patrí kvalita, dostupnosť a modernizácia. "Už v tomto období sa dá urobiť napríklad v rámci kvality to, že by sa mal premeniť nábor na výber pri prijímaní do škôl, mala by sa zvýšiť kvalita hodnotenia vedy prostredníctvom Akreditačnej agentúry," povedala Lubyová. V rámci dostupnosti platí heslo, že najbližšia škola je zároveň najlepšia škola. "Tu sa dá napríklad urobiť to, že sa bude povinne zaškoľovať dieťa rok predtým, ako nastúpi na povinnú školskú dochádzku," priblížila. Tretím bodom je modernizácia. "Už v tomto období sa dá modernizovať obsah testovania, diagnostiky a IT zručnosť a návykov detí a učiteľov," uviedla Lubyová.

Medzi čiastkové ciele programu Lubyová zaradila efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. Tretím typom cieľov sú prierezové témy. K nim by sa mali zaradiť napríklad integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.

Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR. "Pracovná verzia nacenenia programu je okolo deväť miliárd eur," dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.

Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.