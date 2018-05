TASR

Dnes o 13:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní O Európske filmové ceny zabojujú snímky Tlmočník a Ťažká duša

Európske filmové ceny udelí Európska filmová akadémia v decembri.

Na snímke zľava scénarista Marek Leščák, režisér Martin Šulík, tlmočníčka, rakúsky herec Peter Simonischek, herci Zuzana Mauréry, Anna Rakovská, Eva Kramerová, Réka Derzsi, František Lipták a riaditeľ sekcie programových služieb televíznej časti RTVS Tibor Búza počas tlačovej konferencie po novinárskej projekcii nového komprodukčného filmu RTVS - Tlmočník. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) navrhla na Európske filmové ceny hranú snímku režiséra Martina Šulíka Tlmočník, ktorá mala svetovú premiéru vo februári tohto roka v programe festivalu Berlinale a do slovenských kín vstúpila začiatkom marca. Hlavnej úlohy sa v nej zhostil nemecký herec Peter Simonischek, ktorý cenu Európskej filmovej akadémie získal v roku 2016, keď jeho výkon vo filme Toni Erdmann ocenila cenou pre európskeho režiséra roka. Jeho hereckým partnerom sa v Šulíkovej "roadmovie" stal český režisér Jiří Menzel.

V kategórii dokumentárnych filmov bude Slovensko reprezentovať film režiséra Mareka Šulíka Ťažká duša, ktorý sa venuje fenoménu rómskych žalospevov a zachovávania ich tradície naprieč generáciami.

Do kolekcie hraných filmov, z ktorej členovia SFTA vyberali, sa tento rok dostal napríklad vlaňajší divácky hit Čiara (r. Peter Bebjak), ocenený okrem iného národnou filmovou cenou Slnko v sieti pre najlepší film roka, dráma Nina (r. Juraj Lehotský) či snímka Out (r. György Kristóf), úspešné na viacerých zahraničných festivaloch. Spolu s nimi sa o priazeň akadémie uchádzal napríklad aj životopisný film Dubček (r. Laco Halama), uvedený do kín v apríli.

Do výberu dokumentárnych filmov boli spolu s titulom Ťažká duša zaradené minuloročné dokumenty Mečiar (r. Tereza Nvotová), Vábenie výšok (r. Pavol Barabáš) a nedávno do kín uvedený biografický film Válek (r. Patrik Lančarič).

Európske filmové ceny udelí Európska filmová akadémia v decembri. Vlani skončila jedna z cien aj v slovenských rukách - herečka Alexandra Borbély získala ocenenie pre najlepšiu európsku herečku za svoj výkon v maďarskom filme O tele a duši (r. Ildikó Enyedi).

TASR informoval Peter Gašparík, PR manažér SFTA.