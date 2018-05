TASR

Dnes o 13:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Piešťanské Čajky získali Martinu Matejčíkovú

Bývalá mládežnícka reprezentantka prichádza do extraligového tímu z nemeckého bundesligového klubu TK Hannover.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Piešťany 25. mája (TASR) - Slovenská basketbalistka Martina Matejčíková je novou posilou Piešťanských Čajok. Bývalá mládežnícka reprezentantka prichádza do extraligového tímu z nemeckého bundesligového klubu TK Hannover.

"Vždy som sa chcela vrátiť na Slovensko a teraz to bude po pekných siedmich rokoch, čo som bola preč. Posledné dve sezóny som pôsobila v nemeckej bundeslige, no prvý rok som nehrávala pre zranenie kolena a druhý som nedostavala toľko príležitosti, ako som si predstavovala. S klubom sme sa férovo dohodli, že odídem. Aj keď som pôsobila v zahraničí, sledovala som dianie na slovenskej scéne a Čajky mi boli od začiatku sympatické. Od vstupu do extraligy sa usilovne prepracovali medzi špičku. Milujem výzvy a veľmi sa teším na návrat na slovenské palubovky. Nejaké konkrétnejšie očakávania od budúcej sezóny by som si nechala zatiaľ pre seba, ale črtá sa veľmi dobrý káder a dúfam že nám to bude spolu klapať," povedala podľa tlačovej správy klubu 25-ročná basketbalistka.

Matejčíková je prvou posilou Piešťanských Čajok pre sezónu 2018/2019. "Som rada, že sa nám do svojich radov podarilo opäť získať novú slovenskú hráčku. Pevne verím, že s Maťou i ostatnými posilami vytvoríme dobrý kolektív a odzrkadlí sa to na našej hre," uviedla generálna manažérka klubu Bronislava Borovičková.