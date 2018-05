V Škótsku postavili bezdomovcom malú dedinku, kde im pomôžu vrátiť sa späť do života

Dominika Dobrocká

Podanie pomocnej ruky a nádej na lepší život. V Škótsku pre ľudí bez domova vybudovali malú dedinku.

EDINBURGH 25. mája - Väčšina miest na svete bojuje s nevyriešiteľným problémom, ktorý sa týka bezdomovcov. Spoločnosť týchto ľudí mnohokrát ignoruje a škatuľkuje. Nie každý si však môže za to, že sa ocitol na ulici. Stať sa to môže komukoľvek, lebo systém, ktorým denne žijeme, má obrovské diery. Tieto nedostatky na prvý pohľad v dokonalom svete mnohých vyženú z domova bez vlastného pričinenia. A tí, ktorí takúto situáciu hodnotia a nič o živote týchto ľudí nevedia, by mali byť v prvom rade ticho.

Nezvyčajná pomoc

Nikto neúnosnú situáciu nerieši. Dnes je voči bezdomovcom módna ignorácia aj z tých najvyšších miest, ktoré by mohli podať pomocnú ruku. Áno, mestá sú špinavé, podchody smradľavé a je dôvod sa nad ľuďmi bez domova v tomto smere pohoršovať. Ale otázka znie, prečo to tak musí byť? Veď, ako už bolo spomenuté, mnohí si túto cestu nevybrali dobrovoľne, len sa pretĺkajú tak, ako sa vedia. V škótskom Edinburghu sa prestali len rozčuľovať a začali konať. Riešenie, ako dostať bezdomovcov z ulíc mesta, je nezvyčajné, ale pekné. Postavili tu totiž zmenšenú dedinku, ktorá pozostáva z jedenástich obydlí. V každom jednom sa ukrývajú dve spálne, takže si tu ľudia bez domova nájdu aj svoje súkromie. Okrem toho je v domčekoch vstupná hala, kuchynka a kúpeľňa.

Nádej na nový začiatok

Prví obyvatelia sa do novovybudovaných obydlí nasťahujú už v júni. Domov bude poskytnutý dvadsiatim ľuďom na jeden rok až osemnásť mesiacov. Vhodných kandidátov vyberajú členovia neziskovej organizácie Cyrenians, ktorá spolupracuje s charitou Social Bite. Práve tá má nad celým projektom ochranné krídla. Zrealizovať tento plán trval dva roky. Kľúčovým bol práve pozemok, ktorý charita dostala od mesta v podobe daru. Náhradné bývanie by malo ľuďom bez domova pomôcť zaradiť sa do bežného života a opäť sa postaviť na vlastné nohy.

Na to, aby sa vybraní bezdomovci poberali tou správnou cestou, budú dohliadať poradcovia z organizácie Cyrenians. Zároveň sú domčeky postavené blízko vedľa seba, aby tu vznikali priateľské vzťahy a túžbu všetko zmeniť. Pre Social Bite predstavuje táto dedinka len začiatok cesty. Cieľom totiž je vybudovať pre ľudí bez domova 800 bytových jednotiek v piatich škótskych mestách.