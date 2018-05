Lenka Miškolciová

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Víkendové „dospávanie“ vám pomôže vyhnúť sa predčasnej smrti. Nová štúdia odhalila ideálnu dĺžku spánku pre vaše zdravie

Rozsiahly výskum, ktorý mapoval spánkové návyky 38-tisíc dospelých ľudí, prišiel s prekvapivými zisteniami. „Dospávanie“ cez víkend je pre dĺžku vášho života prínosné.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

ŠTOKHOLM/BRATISLAVA 25. mája - Veľa ľudí sa často sťažuje, že sú unavení a nemajú dostatok spánku. Krátky a nedostatočný spánok však naozaj môže byť dôvodom na obavy. Výskumníci totiž zistili, že dospelí ľudia mladší ako 65 rokov, ktorí sedem dní po sebe (teda celý týždeň) spali len 5 a menej hodín denne, naozaj majú zvýšené riziko predčasnej smrti oproti tým, ktorí si každú noc dopriali 6 či 7-hodinový spánok.

Dobehnite to cez víkend

Avšak najnovšie výskumy švédskych vedcov zo Štokholmskej univerzity ukazujú aj to, že tieto škodlivé účinky spôsobené nedostatkom spánku sa dajú zvrátiť. A to úplne jednoducho tým, že to počas víkendu či voľných dní „dobehnete“ a pospíte si dlhšie ako zvyčajne. Výskum totiž ukázal, že aj ľudia, ktorí si cez týždeň dopriali len pár hodín spánku a namiesto toho si prispali radšej cez víkend, nemali nijako zvýšené riziko predčasnej smrti oproti tým, ktorí cez týždeň spali poctivých sedem hodín. „Dĺžka spánku je dôležitá pre dlhovekosť,“ vyjadril sa pre The Guardian Torbjörn Åkerstedt hlavný autor výskumu.

Štúdia, ktorá bola prvý raz publikovaná v časopise Journal of Sleep Research, vyplýva z údajov nahromadených od viac ako 38-tisíc dospelých ľudí, ktorí sa do výskumu zapojili už v roku 1997. Odvtedy ich výskumníci pravidelne sledovali, všímali si ich denný a spánkový režim a sledovali, ako na nich vplýva dostatok, respektíve nedostatok spánku.

Škodí nielen primálo spánku, ale aj priveľa. Ideálna dĺžka je 6 či 7 hodín. Foto: Pexels

Aj priveľa spánku môže uškodiť

Výskumníci vzali do úvahy aj ďalšie vplyvy, ako sú napríklad pohlavie, fyzická aktivita, fajčenie, sedavé zamestnanie a pod. Potom, ako zohľadnili všetky vedľajšie faktory, prišli k zisteniu, že skutočne ľudia mladší ako 65 rokov, ktorí sedem dní bezprostredne za sebou spali iba 5 hodín denne, mali o 65 % väčšiu úmrtnosť ako tí, ktorí každý deň, 7 dní po sebe, spali 6 alebo 7 hodín. Zvýšené riziko predčasnej smrti sa ale neobjavilo u tých, ktorí hoci cez týždeň spali málo, cez víkend to „dospali“ a pospali si 8 a viac hodín.

Výskumníci však zistili, že neškodí iba primálo spánku, ale aj priveľa. Ľudia, ktorí spali denne 7 dní po sebe 8 a viac hodín, mali totiž takisto zvýšenú úmrtnosť a riziko predčasnej smrti a to o 25 % oproti tým, ktorí spali 6 alebo 7 hodín denne. Z toho teda vyplýva záver, že ideálna dĺžka spánku je 6 až 7 hodín. Ani viac, ani menej.

„Naše výsledky sa zhodujú s tým, čo vieme o spánku. Spánok je regulovaný nielen našimi biologickými hodinami, ale aj tzv. homeostatickým procesom, čo v praxi znamená, že čím dlhšie ste hore, tým dlhšie potrebujete spať,“ uviedol Åkerstedt.

Ak sa teda stalo aj vám, že tento týždeň ste spánku veľa času nevenovali, nebojte sa prispať si cez víkend. A bez výhovoriek. Robíte to predsa pre svoje zdravie.