Skupina The Paranoid predstavuje nový singel Skúšam ťa nájsť

Kapela má za sebou slovensko-české turné. Absolvovala ho v zostave Rob Raven (spev), Roman Birkuš (gitara), Patrik Sýkora (basgitara) a Miloš Zaujec (bicie).

Skupina The Paranoid — Foto: Martin Starovič

Bratislava 25. mája (TASR) – S novým singlom Skúšam ťa nájsť prichádza na hudobnú scénu skupina The Paranoid. Hudbu napísal gitarista Roman Birkuš, text má na konte nový spevák kapely Rob Raven, ktorý už s kapelou absolvoval slovensko-české turné. Do skupiny zapadol a fanúšikovia ho privítali pozitívnymi reakciami.

„Úvodný riff som mal už dlhšie nahratý. Mal som takú predstavu, ako by to mohlo pokračovať. Keď som to púšťal chalanom, tak sa im to páčilo a hlavne Robovi. Hudbu som od začiatkov kapely tvoril ja, a to tak, že som priniesol nejaký nápad, zahral chalanom a keď sa im to páčilo, tak sme to spolu v skúšobni dali dokopy. Teraz si nápady nahrávam doma v štúdiu, a potom to púšťam chalanom a riešime to,“ hovorí autor hudby a gitarista Roman Birkuš.

„Text je o tom, ako človek hľadá lásku. Túžbu niekoho milovať, pretože tento svet je plný strachu, otvoriť svoje srdce. Blúdime v myšlienkach a nedokážeme sa otvoriť novým pocitom. Je to pre ľudí, ktorí stále váhajú. Tento rok je plný rozchodov a utrpení v slzách. Preto som sa inšpiroval touto myšlienkou, ktorou si už prešiel asi každý,“ dodal spevák a textár Rob Raven.

„Sme veľmi spokojní, ako to vyšlo. Spevák zapadol úplne super, sme teraz skvelá partia. Celé turné sme si užívali a veľmi nás tešilo to, že naši fanúšikovia Roba privítali pozitívnymi reakciami. Teraz sa Robo zapojil aj textársky. Je super, keď si spevák sám napíše text, ktorý potom spieva a prezentuje,“ doplnil basgitarista Patrik Sýkora, ktorý k novej skladbe vytvoril lyric video.

The Paranoid pochádzajú z dedinky Úľany nad Žitavou pri Nitre. Na scéne sú od roku 2007, na svojom konte majú vydané štyri albumy, sú nimi Posledný nádych (2010), Dva svety (2012), Sedem (2013) a najnovší Tu a teraz. Najbližší koncert odohrajú 31. mája v Prahe, 8. júna sa predstavia v Dolnom Kubíne. Nájdeme ich aj v zozname skupín, ktoré budú účinkovať 31. augusta na festivale Red Rock na Červenom kameni.

