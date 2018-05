TASR

Žiaci v Michalovciach sa cez potraviny učia žiť zdravo i ekonomicky

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Michalovce 24. mája (TASR) – Žiaci Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach sa učia spoznávať potraviny, ktoré denne konzumujú, aby sa tak mohli správať zodpovedne k prírode okolo nich. "Cieľom projektu E2+Z+CH=Moussonka alebo ekologicky, ekonomicky, zdravo a chutne v Moussonke je ukázať žiakom pestrý sortiment rastlín v biozáhrade a naučiť ich pestovať, pravidelne sa o ne starať a využívať ich, tiež vedieť správne nakladať s potravinami, a tým znížiť množstvo odpadu a preniesť získané poznatky medzi svojich spolužiakov, rodičov a obyvateľov blízkeho okolia," informovala TASR pedagogička a vedúca krúžku Mladý ekológ Lenka Paľová.

Zameriavajú sa okrem iného aj na slovenské výrobky, ich zloženie, čo znamená fair trade, bio či geneticky modifikované potraviny, ale aj to, koľko precestujú kilometrov, aby sa dostali na ich stôl. "Vysvetľujeme im, že ak budeme kupovať potraviny od miestnych výrobcov, jednak budeme podporovať slovenské potraviny, ale zároveň ušetríme aj benzín na ich prepravu," spomenula.

V súvislosti s oblasťou šetrenia prírody majú za sebou aktivitu, v rámci ktorej deti v škole pripravovali rôzne pokrmy s podmienkou využitia čo najmenšieho množstva energie. "Dajú sa tak prichystať rôzne šaláty, nátierky, kuskus či sladkosti," poznamenala. Vypočítavali aj tzv. potravinové míle.

"Pre celú školu sme tiež pripravili v rámci jednej aktivity tzv. infostánok sezónnych potravín, v ktorom sme rozobrali, čo a kedy by sme mali v našom podnebnom pásme jesť. V spojitosti s ním prichystali žiačky z krúžku Mladý ekológ dva druhy nátierok - tvarohovú s cibuľkou alebo mrkvovú s tofu a medvedím cesnakom," priblížila pedagogička.

Ďalšia aktivita sa zameriavala na odpad. "Išli sme do obchodu, kde sme mohli sledovať, že potraviny sa dajú zakúpiť rôzne zabalené," spomenula Paľová s tým, že myšlienkou bolo, aby si žiaci vedeli vybrať tie, z ktorých vyprodukujú čo najmenej odpadu.

Najnovšie v škole na chodbe vysadili biozáhony s rôznymi bylinkami. "Chceme deťom ukázať, na čo sa dajú využiť a keďže je teraz horúco, tak sa chystáme pripraviť stánok s bezobalovým občerstvením. Slúžiť by mali aj do budúcna na to, aby si deti mohli bylinku odtrhnúť a urobiť si z nej napríklad cez prestávku limonádu," vysvetlila princíp fungovania pedagogička.

Projekt realizujú od marca do konca júna tohto roka v rámci programu Pomáhame vyrásť pod záštitou Zelenej školy.