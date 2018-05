TASR

Dnes o 08:28 čítanie na menej ako minútu NHL: Evander Kane pokračuje v San Jose, podpísal sedemročný kontrakt

Dvadsaťšesťročný krídelník prišiel do San Jose pred uzávierkou výmien z Buffala.

Evander Kane, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

San Jose 25. mája (TASR) - Kanadský hokejový útočník Evander Kane bude v zámorskej NHL naďalej obliekať dres San Jose. S vedením Sharks sa dohodol na novej sedemročnej zmluve v celkovej hodnote 49 miliónov dolárov, v priemere tak zarobí sedem miliónov USD za sezónu.

Dvadsaťšesťročný krídelník prišiel do San Jose pred uzávierkou výmien z Buffala. Pre "žralokov" to bola vydarená investícia, Kane sa rýchlo udomácnil v prvom útoku, pričom v 17 zápasoch základnej časti v drese Sharks zaznamenal deväť gólov a päť asistencií. V deviatich dueloch play off pridal päť bodov (4+1).

Kane, ktorý v minulosti pôsobil aj v Atlante, respektíve Winnipegu, má v kontrakte zakotvenú modifikovanú klauzulu o zákaze výmeny do iného klubu bez jeho súhlasu. Sabres vďaka podpisu nového kontraktu dodatočne získali od Sharks aj právo voľby v 1. kole draftu. Informáciu priniesol internetový portál stanice TSN.