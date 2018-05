TASR

Dnes o 08:24 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Houston zdolal v piatom zápase Golden State, finále má na dosah

Houstonu sa v závere zranil veterán Chris Paul a je otázne, či zasiahne do nedeľňajšieho duelu.

Na snímke hráč Houstonu Rockets Chris Paul. — Foto: TASR/AP

New York 25. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets sú jediný krok od postupu do finále play off NBA. V noci na piatok zdolali v piatom dueli finále Západnej konferencie obhajcu trofeje Golden State Warriors 98:94 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2. Svoj postup môžu spečatiť v noci na nedeľu v šiestom stretnutí, ktoré sa hrá na palubovke Golden State.

Pre Warriors to môže znamenať, že sa do finále profiligy nedostanú prvýkrát od roku 2014. "V takejto pozícii sme ešte predtým neboli. Je to náročná situácia, z ktorej sa potrebujeme dostať a dokončiť náš príbeh," citovala agentúra AP oporu hostí Stephena Curryho. Hosťom nepomohlo ani 29 bodov najlepšieho strelca zápasu Kevina Duranta.

Houstonu sa v závere zranil veterán Chris Paul a je otázne, či zasiahne do nedeľňajšieho duelu. "Chris je trochu znepokojený so svojho svalového zranenia, momentálne sa necíti dobre. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," vyhlásil tréner "rakiet" Mike D'Antoni. Domácich potiahol k výhre náhradník Eric Gordon, ktorý nastrieľal 24 bodov.