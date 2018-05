Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Skvelá správa pre svet: Tesco do roku 2019 zakáže všetky nerecyklovateľné obaly

Pred niekoľkými rokmi bola táto myšlienka nepredstaviteľná, dnes sa ukazuje byť čoraz viac reálna. Enviromentalisti tento krok síce chvália, no naďalej tvrdia, že ide len o akési polovičné riešenie.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

LONDÝN/BRATISLAVA 25. mája (Dobré noviny) - Ekológia a záujem o životné prostredie idú momentálne vpred a odráža sa to aj v správaní spotrebiteľov. Kupujúci sa pozerajú nielen na obsah potravín, ale zaujíma ich aj to, v čom sú balené a či sa materiál dá zrecyklovať. A všimli si to aj obchodné reťazce, ktoré sa snažia na tento trend reagovať.

Najnovší krok vpred spravila britská sieť hypermarketov Tesco. Vo svojom akčnom pláne sa zaviazala, že do roku 2019 zakáže všetky nerecyklovateľné plastové obaly s cieľom "zvýšiť" boj proti znečisťovaniu prírody.

Uzavretá slučka

Obchodný gigant zároveň vyzval britskú vládu, aby pomohla vybudovať konzistentnú recyklačnú infraštruktúru, ktorá by umožnila vytvoriť systém "uzavretej slučky", vďaka ktorej sa úplne zabráni vzniku odpadu.

"V ideálnom prípade by sme sa chceli presunúť do systému uzavretej slučky," povedal pre portál Independent predseda predstavenstva spoločnosti Tesco Jason Tarry, podľa ktorého treba v otázke recyklácie intenzívne spolupracovať s britskou vládou. "Budeme spolupracovať aj s našimi dodávateľmi na prepracovaní a redukcii všetkých obalových materiálov a po konzultácii s našimi poprednými dodávateľmi začiatkom tohto roka odstránime do roku 2019 z nášho podnikania všetky obaly, ktoré sa ťažko recyklujú."

Nájdu sa aj výnimky

Spoločnosť za "problematické" a "ťažko recyklovateľné" plasty označila polyvinylchlorid (PVC), ktorý sa nachádza v plastovej fólii, polystyrén a bio plasty rozpustné vo vode. Podľa hovorkyne spoločnosti však akčný plán nebude zahŕňať tzv. čierny plast, ktorý je recyklovateľný. Portál The Independent však na margo tohto poznamenal, že v Británii ho príliš nerecyklujú.

Spoločnosť Tesco prvý zásadný krok spravila už v apríli 2018. Spolu s ďalšími obchodnými reťazcami ako Sainsbury a Aldi podpísali zmluvu o "plastoch" v Spojenom kráľovstve, v ktorej sa zaviazali odstrániť z obalov plasty na jedno použitie. V rámci tohto dobrovoľného prísľubu musí byť všetok plast použitý do roku 2025 úplne recyklovateľný.

Polovičné riešenia

Enviromentalisti tento krok uvítali, no aj tak tvrdia, že tieto opatrenia nie sú dostatočné, pretože nevyriešia problematickú situáciu. "Nemôžeme slepo nahradiť plasty bioplastami, z ktorých niektoré môžu naďalej zostávať v prírode a poškodzovať voľne žijúce živočíchy. Tesco sa zaviazalo iba k polovičným riešeniam," reagovala na iniciatívu spoločnosti Elena Polisano z britského Greenpeace, ktorá bojuje za čistejšie oceány. Argumentovala tým, že biologicky odbúrateľné plasty sú tiež problematické, pretože na svoj rozpad potrebujú naozaj špecifické podmienky v prirodzenom prostredí.

O niečo optimistickejšie to však vidia Priatelia Zeme, podľa ktorých ide o akýsi "predbalík" opatrení, ktoré Tesco zrejme plánuje zaviesť. "Čo sa týka recyklovateľnosti, je to zrejme dobrá vec. Existuje však veľký problém s uvedením nerecyklovateľných obalov na trh," povedal Julian Kirby z tejto organizácie s tým, že "potrebujeme, aby všetky zainteresované strany vystúpili z komfortnej zóny myslenia, že cestou je jednoducho iba recyklovať".

Riešením je podľa enviromentalistov to, aby obchody prešli na Zero Waste spôsob predaja, ktorý eliminuje drvivú väčšinu odpadov.