Na Šaffovej ostrohe v Dolnom Klčove vystúpi takmer 80 folkloristov

Návštevníkov podujatia čaká bohatý kultúrny program.

Dlhé Klčovo 24. mája (TASR) – Na Šaffovej ostrohe vystúpi v tomto roku takmer 80 folkloristov, najviac zastúpená je detská kategória. Celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku sólistov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou a festival tradičnej ľudovej kultúry organizujú v Dlhom Klčove vo Vranovskom okrese v tomto roku po 26. raz. Trojdňové podujatie sa začína v piatok 25. mája.

"Chceli sme si uctiť uja Šaffu, aby sa na neho nezabudlo. Urobili sme regionálne stretnutie, ktoré prerástlo do celoštátnej súťaže," priblížila pre TASR Anna Gdovinová, riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska (HZOS) vo Vranove nad Topľou, ktoré je spolu s Národným osvetovým centrom Bratislava, obcou Dlhé Klčovo, Maticou slovenskou a Prešovským samosprávnym krajom organizátorom podujatia. "Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie tanečných vedomostí, rozvíjanie ich zručností, to znamená uchovávanie starých krásnych tradičných tancov," zdôraznila.

Okrem Šaffu sa podľa jej ďalších slov po 20. ročníku začali prezentovať aj tance nositeľov ľudových tradícií z iných lokalít Slovenska. "V tomto roku sa bude súťažiť s horehronským odzemkom z Breznianskych lazov, to budú tancovať muži. Ženy si ako povinný tanec môžu vybrať fľaškový zo Zámutova a keď to budú páry alebo trojice, tak budú tancovať slovenčinu a frišká z Veľkého Zálužia, a to je Ponitrie," vysvetlila.

Súčasťou podujatia sú výstavy Petra Berčíka v HZOS a Alexandra Orlíka v Kultúrnom dome v Dlhom Klčove, ale aj remeselné tvorivé dielne, ukážky tradičnej kuchyne a večerná zábava pri ľudovej hudbe. V piatok podvečer je v obci pripravený program Vitajte v Dlhom Klčove, v ktorom sa predstavia domáci folkloristi i Parobci z Dvorianok.

V sobotu bude prebiehať súťaž. Návštevníci si v tento deň budú môcť vypočuť tiež spevácku skupinu Kralycja z Kyjeva. "V súťaži sa predstavovali aj sólisti-tanečníci z Poľska, Maďarska či Česka. Nie stále sa nám podarí obsadiť túto kategóriu, ale prívlastok medzinárodný uchovávame aspoň v tom, že pozývame na podujatie zahraničného hosťa," vysvetlila riaditeľka. Vystúpi tiež folklórny súbor Ponitran ako držiteľ zlatého pásma a ocenenia zo súťaže choreografií.

V nedeľu sa uskutoční rozborový seminár, odpustová svätá omša, ale aj pietna spomienka pri hrobe Juraja Šaffu a Gizely Frenovej. Podujatie vyvrcholí galaprogramom.