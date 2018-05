TASR

Na Bojnickom zámku menia expozíciu, deje sa tak po desaťročiach

Zmena nie je jedinou, ktorú plánuje Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v expozícii na zámku urobiť. Výraznejšou úpravou prejdú miestnosti pamiatky po mnohých rokoch.

Na snímke Bojnický zámok. — Foto: TASR/Alexandra Mošková

Bojnice 24. mája (TASR) - Po niekoľkých desaťročiach sa hudobný salón na Bojnickom zámku vráti späť v čase a zmení sa na spálňu, ktorú kedysi obýval gróf Ján František Pálffy. Zmena nie je jedinou, ktorú plánuje Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v expozícii na zámku urobiť. Výraznejšou úpravou prejdú miestnosti pamiatky po mnohých rokoch.

"V najbližšom období pripravujeme na zámku v expozícii viacero zmien. Začíname v miestnosti, ktorá v minulosti slúžila ako spálňa jeho posledného šľachtického majiteľa, no v minulosti sa využívala ako hudobný salón. Tak si to pamätá väčšina návštevníkov Bojnického zámku," povedala kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice Petra Gordíková.

Múzeum sa podľa nej rozhodlo vrátiť do hudobného salónu opäť spálňu, nebude však len posledného šľachtického majiteľa, pretože jeho posteľ sa nezachovala. "V miestnosti sa už ale nachádzajú dve neobarokové postele, ktoré sú párové, boli teda určené pre dvojicu a sú uložené vedľa seba," priblížila.

Práve neobarokové postele, ktoré pochádzajú zo zbierkového fondu múzea, tvoria dominantnú časť miestnosti, ich reštaurovanie trvalo niekoľko mesiacov. "Postele boli sekundárne natreté bronzovým náterom, ktorý bolo potrebné odstrániť. Niekde sme dopĺňali i nové zlato, minuli sme zhruba 20 knižiek lístkového zlata. Bolo potrebné i tmelenie, podklady pod zlato, dorezávky," načrtol reštaurátor Radovan Oboňa.

Miestnosť bude podľa Gordíkovej obsahovať množstvo vecí. "Spomínané postele, ktoré budú doplnené o už nezachované časti, ktoré sa vyrábali nanovo. Z tých menších drobností, ktoré tu boli v minulosti vystavené, je to napríklad zvonček, ktorým údajne gróf Pálffy zvonil na svoje služobníctvo. Ten bude zavesený v blízkosti postele, aby sa dalo zvoniť priamo odtiaľ," konkretizovala.

Zaujímavými sú i závesy a ďalšie látky v miestnosti. "Všetky látky, ktoré sme potrebovali doplniť do priestorov, lebo nie všetky sa zachovali, sme sa snažili vyberať tak, aby boli čo najviac autentické. Preto sa vyberali nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí tak, aby sa čo najviac podobali na látky používané v minulosti," ozrejmila Gordíková. Návštevníci si látky, ktoré múzeum použilo, budú môcť i chytiť, rovnako ako kus látky na čalúnení pôvodnej postele.

Zmenou prejde i takzvaná Sieň neviest, priestor vedľa Zlatej sály. Ten bude spájaný práve so sobášmi, ktoré sa v Zlatej sále odohrávajú. Miestnosť bude prinášať aj pohľad na čas príprav pre nevestu. Múzeum tam vystaví svadobné šaty či šperky, ktoré dalo na mieru robiť podľa portrétu a tento rovnako vystaví v miestnosti. "Tentoraz je to ozaj výrazná zmena expozície, upravovať sa budú nielen tieto dva priestory, ale nasledovať budú aj ďalšie. Takúto zmenu expozície sme nerobili niekoľko desiatok rokov, takže to je prelomové obdobie," skonštatovala Gordíková.

Spálňu si budú môcť návštevníci v rámci prehliadkovej trasy pozrieť už začiatkom júna, nasledovať bude Sieň neviest, obmena ďalších priestorov potrvá niekoľko mesiacov, možno aj rokov, keďže niektoré predmety budú musieť reštaurovať.