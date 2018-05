Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Otec išiel robiť dozor na školský výlet piatakov. Opisy hororov, ktoré tam zažil, bavia celý internet

Dobrovoľne sa rozhodol ísť so 60-timi deťmi na výlet. Svojimi odkazmi vykreslil vlastnú zúfalú situáciu veľmi trefne a vtipne.

LONDÝN 24. mája - Deti dokážu dospelým poriadne okoreniť život. Väčšine rodičov stačí výchova a starostlivosť o ich vlastné ratolesti, nieto sa starať o desiatky cudzích detí. Simon Smith to riskol a dobrovoľne sa rozhodol učiteľke pomôcť pri strážení 60-tich piatakov počas výletu do múzea. Jednou z detských účastníkov bola aj Simonova dcéra. Po tomto zážitku môže odvážny otec vyhlasovať, že zvládne naozaj všetko. Z nevinného výletu sa totiž v priebehu pár sekúnd stal najhorší deň v živote muža menom Simon Smith. Aj napriek tomu, že mal plné ruky práce a hlavu v smútku, o celej situácii informoval ľudí na svojom účte na sociálnej sieti Twitter. On síce prežíval horor, no jeho príspevky bavia ľudí po celom svete. Spolu ich pridal viac ako 100. Tu sú tie najlepšie z nich:

Pedagógovia a ich asistenti. Máte môj najväčší rešpekt. Bol som svedkom a okúsil som obrovské množstvo hororových udalostí.

Podpísal som sa pod riziko, že sa nebude fotografovať. Ideme do múzea vedy.

Deti sú poslané na záchod, predtým ako vyrazíme. Vyzerá to tak, že nikomu sa nechce.

Mám v skupine šesť detí. Jeden z chlapcov ma nazval „Brácho“.

Sedím vedľa „Brácha“ a práve mi oznámil, že mu býva zle pri cestovaní.

Prešli sme pol míle a tri deti potrebujú ísť na toaletu.

Jedna míľa je za nami. Väčšina balíčkov s jedlom zmizla a približne 30 % ľudí z tohto autobusu potrebuje ísť na toaletu.

Prdy. Samé prdy.

OH, MÔJ BOŽE, ČO TÍTO CHLAPCI JEDLI

Nie sme ani v tretine cesty a ja som pripravený vykopnúť okno a sám sa vrhnúť na cestu M25.

Viac prdov. Celá skupina detí obvinila jedného chlapca.

Ak je tento zápach prácou jedného chlapca, potom wow. Smrdí to tu ako v stredovekej márnici.

Plač. Jedno dievča sa pre zápach rozplakalo.

Choď na školský výlet, povedali mi. Buď dobrovoľníkom, povedali. BUDE TO ZÁBAVA, povedali.

NIEKOMU PRIŠLO ZLE.

Aktualizované:

Som hladný.

Som smädný.

Keby som odtiaľ spadol, zomrel by som?

Zabudol som si obed.

Niekedy, keď kakám, sú tam arašidy.

Posledné zvracanie spustilo akúsi reťazovú reakciu a viac detí teraz vracia a oveľa viac ich plače.

Toto je ono. Končím.

Nebude žiadne nabudúce.

Nikdy viac. Nikdy, nikdy viac.