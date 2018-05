TASR

Po rekonštrukcii opäť otvorili školu v prírode Detský raj vo V.Tatrách

Vysoké Tatry 24. mája (TASR) – Po rekonštrukcii opäť otvorili vo štvrtok jedinú školu v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Nachádza sa v Tatranskej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Náklady na obnovu zariadenia Detský raj sa vyšplhali na 1,4 milióna eur. Predseda PSK Milan Majerský informoval, že rozsiahlou prestavbou interiéru vzniklo moderné ubytovacie zariadenie hotelového typu s kapacitou 100 stálych lôžok.

Škola v prírode zabezpečuje prioritne pobyty pre deti od piatich rokov a mládež, ale aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Organizujú sa tu jazykové kurzy, lyžiarske výcviky, kultúrne, vzdelávacie a turistické či poznávacie kurzy. "Toto zariadenie bolo postavené ešte v roku 1931, myslím si, že finančná čiastka, ktorú sme investovali do jeho obnovy, ho dala do podoby, za ktorú sa nemusíme hanbiť," zdôraznil Majerský. Po rekonštrukcii má zariadenie k dispozícii wellness, fitnes, kongresovú miestnosť, spoločenské miestnosti aj učebne.

Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej sa nachádza medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. "Nadmorskou výškou približne 1000 metrov vytvára priaznivé predpoklady na psychicko-fyziologickú regeneráciu organizmu mladej, ale aj staršej generácie. Okrem slovenských žiakov zabezpečujeme pobyty aj partnerským školám zo zahraničia," dodal riaditeľ zariadenia Valerián Kuffa. Po rekonštrukcii, ktorá trvala rok, vznikli štandardné izby s maximálne troma lôžkami, ktoré majú svoje sociálne zariadenie, kým doposiaľ boli izby veľkokapacitné a mali spoločné sociálne zariadenie.

Pred rekonštrukciou bola vyťaženosť tohto zariadenia, ktoré je rozpočtovou organizáciou PSK, takmer 70 percent počas celého roka. "Chceli sme zvýšiť v prvom rade úroveň poskytovaných služieb pre našich klientov, rozšírili sme však zároveň rozsah poskytovaných služieb tým, že tu vznikla kongresová miestnosť, altánok, multifunkčné ihrisko i trieda, v ktorej môže prebiehať vyučovanie," dodal Kuffa. Podľa predsedu PSK je toto zariadenie prioritne určené pre žiakov a študentov z Prešovského kraja, už teraz je však oň záujem aj z iných regiónov.