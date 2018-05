Kristína Jurzová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vedeli ste, že na Slovensku máme zatopené nemecké letisko? Unikátne fotky ukazujú, ako vyzeralo

Staré fotografie sa neoplatí vyhadzovať. Neraz nám odhalia tajomstvo, ktoré by mohlo byť inak naveky stratené.

Letisko nemeckej Luftaffe pri obci Vinné, ktoré je dnes zatopené pod Zemplínskou šíravou. — Foto: obec Vinné

VINNÉ 27. mája (Dobré noviny) - Je to jedna z najväčších turistických atrakcií východného Slovenska, no napriek tomu dlhé desaťročia ukrývala vo svojich hĺbkach veľké tajomstvo. To, o čom starší ľudia iba rozprávali, sa napokon ukázalo ako pravda. Pod Zemplínskou šíravou je naozaj zatopené letisko, čo potvrdzuje aj 41 unikátnych fotografií, ktoré sa náhodou našli v odpadkoch.

Blatá, dnešná Zemplínska šírava, boli kedysi pasienkami a pred výstavbou vodnej nádrže sa na tejto ploche nenachádzala nijaká obec. Priestor medzi budúcimi rekreačnými strediskami Hôrka a Medvedia hora však využila v roku 1939 nemecká letka Luftwaffe na výstavbu provizórneho letiska bez spevnenej pristávacej dráhy. Letisko bolo využívané pri útoku na Poľsko v začiatkoch druhej svetovej vojny.

Vyhodený poklad

"O letisku hovorievali najstarší obyvatelia, avšak dnes je ich veľmi málo. Skutočným dôkazom boli fotografie, ktoré poslal pán Marcus Mosch z Duisburgu v Nemecku," uviedol pre Dobré noviny Patrik Cimprich, referent pre cestovný ruch Obce Vinné. "Ten ich našiel v odpadkoch a za pomoci jeho kamaráta, ktorý sa venuje vojnovej Luftwaffe, danú letku identifikovali aj na fotkách. Nám tie fotografie následne zaslal ako skeny, aby sme to dosvedčili. Pohoria ako aj okolie skutočne korešpondovali s naším okolím."

Prečítajte si tiež: Hovoria mu ostrov pokoja či slovenský Stonehenge. Navštívili ste už najtajomnejší ostrov na Slovensku?

Zo snímok je zrejmé že, tu nebola žiadna spevnená pristávacia plocha a na okolí sa nenachádzali ani žiadne dôležitejšie budovy. Vidno však na nich nemecké bombardéry, stíhačky, vojakov. Väčšina mužov sú príslušníci Luftwaffe - obsluha protilietadlovej artilérie alebo iný personál. Vojaci, ktorí majú aj viazanku, a teda aj inú uniformu, sú dôstojníci, ktorí pilotovali lietadlá. Na letúne sa prišli pozrieť aj miestni obyvatelia, a jedna z fotografií dokonca ukazuje, že ich pozvali na obed do domu v obci Vinné.

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

— Foto: obec Vinné

Nemeckí dôstojníci, ktorí pilotovali lietadlá Luftwaffe. — Foto: obec Vinné

Na archívnej snímke tri slovenské dvojplošníky, za nimi vidieť hradný kopec s Vinianskym hradom. — Foto: obec Vinné