Od budúceho roka budú môcť materskú poberať obaja rodičia naraz. Treba však splniť tieto podmienky

Budúci rok sa chystajú veľké zmeny. Materskú dávku budú môcť poberať obaja rodičia naraz.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

BRATISLAVA 24. mája - Rok 2019 by mal priniesť novinky týkajúce sa materskej dávky. Obom rodičom by malo byť umožnené súbežne poberať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne. Má to však podmienky. Týka sa to totiž iba prípadov, kedy otec po dohode s matkou preberie starostlivosť o jedno z detí a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. „Spresňuje sa text právnej úpravy súbežného nároku na materské pre oboch rodičov, ak sa starajú každý o iné svoje dieťa,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí k návrhu o sociálnom poistení, ktorý v stredu 23. mája schválila vláda.

Ministerstvo práce odhaduje, že túto novinku by v budúcom roku mohlo využiť približne 600 osôb. „V rokoch 2020 a 2021 predpokladáme zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním materskej dávky o 40 %,“ uvádza sa v doložke sociálnych vplyvov návrhu novely zákona. Priemerná mesačná suma pre rodičov, ktorí si súbežné poberanie materskej dávky uplatnia, by mala v roku 2019 predstavovať sumu približne 727 eur, v roku 2020 asi 762 eur a v roku 2021 sa táto suma zvýši na približne 802 eur.

Povinnosť nemocenského poistenia

Netreba však zabúdať na jednu veľmi dôležitú vec. Matka, ktorá pod srdcom nosí dieťa, alebo sa už stará o narodené dieťa, má nárok na materskú dávku iba v prípade, že bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na materskú dávku jej následne vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred naplánovaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár. Matka materskú dávku dostáva 34 týždňov, osamelá matka až 37 týždňov.

V prípade otca sa to mierne líši. Na materskú dávku má právo až po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. Muž materskú poberá iba 28 týždňov, pričom musí túto možno využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Ani otec sa však nevyhne povinnosti platiť nemocenské poistenie. Aby mal nárok na materskú, pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti musí byť takisto v posledných dvoch rokoch aspoň 270 dní nemocensky poistený.