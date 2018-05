TASR

Dnes o 12:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hokejista Sádecký zostáva v Trenčíne, podpísal ročnú zmluvu

Dvadsaťjedenročný útočník podpísal vo štvrtok s vicemajstrom zmluvu na jeden rok, bez možnosti striedavého štartu v inom klube.

Boris Sádecký. — Foto: TASR/Martin Baumann

Trenčín 24. mája (TASR) - Slovenský hokejista Boris Sádecký bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Dukly Trenčín. Dvadsaťjedenročný útočník podpísal vo štvrtok s vicemajstrom zmluvu na jeden rok, bez možnosti striedavého štartu v inom klube. Informovala o tom facebooková stránka Dukly.

Sádecký si v minulom ročníku vyskúšal KHL v drese Slovana Bratislava, s "belasými" mal dvojcestný kontrakt so statusom striedavého štartu do Tipsport Ligy. V závere základnej časti TL zamieril do materského Trenčína, s ktorým sa prebojoval až do finále play off. V 31 zápasoch v drese Dukly si pripísal dokopy 10 bodov za tri góly a sedem asistencií. Podobne ako Sádecký sa nedávno upísal Trenčínu na celú sezónu aj ďalší bývalý hráč Slovana Marek Hecl.