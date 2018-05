TASR

Dnes o 11:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Spomedzi krajín V4 Slováci zostávajú bývať s rodičmi najdlhšie. Toto je vek, kedy opúšťame hniezda

Ešte menej naponáhlo majú v rámci dvadsaťosmičky mladí na Malte (32,2 roka) a v Chorvátsku (31,9).

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. mája (TASR) - Viac ako 32 rokov v prípade mužov a 29 rokov v prípade žien. To je priemerný vek, kedy sa mladí Slováci sťahujú od svojich rodičov. S priemerom na úrovni 30,8 roka sa tak Slováci radia na 3. miesto v rebríčku Európskej únie (EÚ). Ešte menej naponáhlo majú v rámci dvadsaťosmičky mladí na Malte (32,2 roka) a v Chorvátsku (31,9). Vyplýva to z najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat. Na opačnom konci rebríčka sú mladí Švédi a Dáni, ktorí sa sťahujú od rodičov v priemere okolo 21. roku života.

"Tento vývoj kopírujú aj naše štatistiky záujmu o úvery na bývanie. Napríklad o hypotéku pre mladých žiadali vlani najčastejšie mladí tesne pred tridsiatkou, ktorí riešili svoje prvé vlastné bývanie," uviedla Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.

Spomedzi krajín V4 tak Slováci zostávajú bývať s rodičmi najdlhší čas. Pre porovnanie, mladí Česi opúšťajú rodičovskú domácnosť, keď majú v priemere 26,4 roka, v Maďarsku o rok neskôr (27,4 roka) a v Poľsku v priemere, keď majú 27,7 roka.

Podľa Mareka Gábriša, hlavného ekonóma ČSOB, dôvodov môže byť viacero, a to tak sociálnych, ako aj ekonomických. Mladí Slováci zostávajú s rodičmi vo všeobecnosti dlhšie, ničím nezvyčajným nie sú ani viacgeneračné domácnosti. V pokrízovom období možno čakali na rozšírenie ponuky bývania. V rámci EÚ 28 totiž patrí Slovensko stále ku krajinám s najmenším počtom bytov na 1000 obyvateľov. Avšak dôvodom môže byť napríklad aj menšia ochota sťahovať sa, či finančné dôvody.

Ženy odchádzajú skôr ako muži

Oproti tomu, priemerný vek v rámci Európskej únie sa pohybuje na úrovni 26 rokov. Platí pritom, že v každom členskom štáte odchádzajú z rodičovskej domácnosti skôr ženy ako muži. Najvyššie rozdiely medzi pohlaviami zaznamenal Eurostat v Rumunsku (25,6 roka pre ženy, 30,3 pre mužov), Bulharsku (26,5 vs. 31,1), Chorvátsku (30,4 vs. 33,4) a na Slovensku (29,4 vs. 32,2).

"Ak by sme sa pozreli na štruktúru mladých Slovákov výlučne v rozmedzí od 25 do 34 rokov, viac ako polovica z nich (55,5 %) ešte z nich býva s rodičmi. Ich podiel sa pritom za uplynulé roky zvýšil. Pre ilustráciu, v roku 2005 to bolo necelých 45 %. Priemer EÚ medzi touto vekovou kategóriou je na úrovni 28,5 % a na Slovensku je tak druhý najvyšší hneď po Chorvátsku (58,7 %)," uzatvára Jamborová.