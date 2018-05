Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Mladý Slovák zarobil svoj prvý milión v 17-tich rokoch. Chcel zmeniť ťažkú rodinnú situáciu, dnes o ňom píše celý svet

Zlá rodinná situácia mu zmenila život. On sa však zaťal, poriadne zamakal a dokázal to, čo niekto nedosiahne ani za celý život. Mladý skromný Slovák si naozaj splnil svoj americký sen.

Peter Szabo spolu s americkým hercom a invisterom Ashtonom Kutcherom. — Foto: Facebook/Peter Szabo

NOVÉ ZÁMKY/WASHINGTON 24. mája (Dobré noviny) - Mohli by sme to pokojne nazvať americký sen. Len s tým rozdielom, že v tomto príbehu je hlavným hrdinom Slovák, ktorý už v sedemnástich zarobil svoj prvý milión. Nie je to však žiadna šoubiznisová hviezda. Peter Szabo (19) z Nových Zámkov si každý cent poctivo vydrel a svoje prvé zárobky získal, keď mal iba jedenásť rokov.

Jeho príbeh sa začína písať v malej detskej izbičke v rodných Nových Zámkoch. Väčšina chalanov sa v jedenástich naháňa po uliciach a začína pokukovať po "babách". Jeho situácia však bola úplne iná pretože, jeho rodinu trápili vážne finančné problémy. Rozhodol sa preto, že to zmení a začne zarábať peniaze.

Svet možností

Možností veľa nebolo, veď kto by dal brigádu 11-ročnému dieťaťu? Zákony to hovoria jasne. Povedal si teda, že to skúsi v online svete, ktorý ponúka určitú anonymitu a zároveň množstvo možností.

Začal sa teda na internete venovať zháňaniu ľudí, ktorých sa snažil presvedčiť, aby sa prihlásili do online kurzov. Práca s ľuďmi je náročná v ktoromkoľvek veku, on sa však nevzdal a jeho vytrvalosť mu naozaj priniesla prvé plody ovocia. Neboli to však žiadne vysoké cifry, ale iba centy. On si však vážil každý jeden.

Foto: Facebook/Peter Szabo

To ho motivovalo ešte viac, a tak sa začal venovať aj práci s Photoshopom, tvorbe web stránok, sociálnym sieťam a online marketingu. V tých časoch však online marketing nebol taký "prepchatý" ako dnes, a tak na Facebooku šikovne zúročil všetky svoje zručnosti a jedného dňa zarobil neuveriteľných 20-tisíc dolárov!

Dohoda za milión

Novozámčanovi sa darilo aj na "základke" a so známkami problém nemal. S pribúdajúcimi úspechmi však strednej škole už nevenoval toľko pozornosti a rozhodol sa venovať iba tomu, čo ho naozaj bavilo a v čom bol aj naozaj dobrý.

Peter a hviezdny americký herec John Travolta. Foto: Facebook/Peter Szabo

Rodičom teda navrhol, že na rok výuku preruší a skúsi šťastie v krajine snov za "veľkou mlákou". Rodičia s tým nesúhlasili, predstavovali si totiž, že pôjde na vysokú školu tak ako ostatné deti. On však cítil príležitosť a uzavrel s nimi dohodu: Ak za rok zarobí jeden milión, zostane tam. Ak sa mu to nepodarí, pôjde na školu, akú mu určia a získa diplom.

Dohoda teda bola platná, a tak Peter odletel do Spojených štátov amerických. A naozaj tam vo svojich sedemnástich rokoch zarobil svoj prvý milión.

Za všetkým hľadajte príbeh

Dnes má Peter devätnásť a zamestnáva 15 ľudí. Stretávajú sa však iba niekoľkokrát do roka, pretože úspech sa v online marketingu dá dokázať aj spoza domáceho stola. A súhlasia s tým aj ich zákazníci, ktorí zväčša pochádzajú z USA a ktorí sú s ich službami spokojní, vďaka čomu sa im darí neustále rásť. A Petrovu šikovnosť si všimli aj viaceré svetoznáme médiá ako napríklad Enterpreneur Europe, ktoré priniesli jeho životný príbeh pripomínajúci americký sen.

Peter počas prednášky. Foto: Facebook/Peter Szabo

A práve príbeh je to, čo je podľa mladého Slováka zárukou úspechu v online marketingu. Pretože môžete mať aj najlepší produkt na svete, no ak nedokáže ľudí presvedčiť vďaka emóciám, nepredáte ho. Navyše Petrovou výhodou je aj práve jeho vek, pretože sa dokáže vcítiť do potrieb dnešnej mladej generácie, ktorá má naozaj rozvinuté spotrebiteľské správanie, a teda predstavuje aj veľkú kúpnu silu.

Voľný čas však Peter trávi rovnako ako jeho rovesníci. Zahrá si videohry, má rád dobré jedlo a ešte radšej cestuje. Na rozdiel od mnohých iných ľudí sa však svojím úspechom nechváli, hoci by už aj mal čím. A nerobil to ani v jedenástich, keď ešte len začal podnikať. Vedeli to iba jeho najbližší kamaráti a rodina, bez pomoci ktorých by sa mu to nikdy nepodarilo.