Dominika Dobrocká

Forrest Gump naozaj existuje. Je ním tento muž a dôvod jeho behu je jedným z najkrajších

Inšpiroval ho legendárny Forrest Gump. Fanúšik oscarového filmu sa rozhodol bežať za dobrú vec.

— Foto: Facebook/Run Robla Run - Going The Distance

LIVERPOOL 24. mája - Legendárnu filmovú postavu Forresta Gumpa sa snažilo napodobniť už mnoho ľudí. Vytrvalý Tom Hanks inšpiroval aj 39-ročného britského veterinára Roba Popeho, ktorý sa rozhodol rovnako ako Forrest utekať. Novinárov prekvapil aj slovami, ktoré odzneli aj v oscarovom filme. „A od tej chvíle už som len utekal. Netušil som, že je to k niečomu dobré,“ vyjadril sa Rob pre médiá.

Na rozdiel od filmového Forresta však Rob veľmi dobre vedel, prečo beží. Najväčšou motiváciou pre neho bolo získať čo najviac peňazí na charitu. Za 19 mesiacov odbehol už takmer 26 000 kilometrov a doposiaľ vyzbieral viac ako 38-tisíc eur.

Foto: Facebook/Run Robla Run - Going The Distance

Rob zatiaľ prekročil hranice Spojených štátov štyrikrát a je o svojom behu na 100 % presvedčený. „Myslím si, že film Forrest Gump je krásnym príbehom o živote a o tom, ako by sme sa mali všetci správať. Forrest nikoho nesúdil pre farbu pleti, inteligenciu alebo pre čokoľvek iné. Keby každý z nás bol taký ako on, svet by bol lepším miestom pre život,“ vyjadril sa Rob pre britské média. Tiež priznal svoj obdiv voči hercovi Tomovi Hanksovi a ako správny fanúšik mu už poslal aj pozdrav.

Žiadny amatér

Britský veterinár nie je však žiadnym bežeckým nováčikom. V roku 2015 sa mu totiž podarilo vybojovať titul austrálskeho maratónskeho šampióna a dvakrát za sebou dosiahol výhru v závode „Liverpool Rock 'n' Roll Marathon“. Aj napriek tomu však počas „Forrestovho“ behu viackrát siahol na úplné dno svojich síl a musel sa popasovať aj s viacerými zraneniami. „Psychicky náročná bola aj osamelosť. Som ale veľmi pozitívna osoba a navyše som mal mimoriadne silnú motiváciu, prečo beh dokončiť. Zastaviť sa bolo nemysliteľné,“ opísal ťažké chvíle Rob. Svoju bežeckú púť však raz prerušil. Dôvod je ale absolútne pochopiteľný: narodila sa mu dcérka. Robovi sa podaril ešte jeden úspech, zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov ako najrýchlejší človek na svete bežiaci vo filmovom kostýme.