Inzercia

Dnes o 21:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dioptrické okuliare aj ako módny doplnok

Nosiť dioptrické okuliare už dávno nie je hanba. Naopak, stále viac po nich túžia aj ľudia, ktorí žiadnou očnou vadou netrpia. Okuliare sú totiž okrem zdravotnej pomôcky aj zaujímavým a pekným módnym doplnkom.

Dá sa povedať, že z okuliarov sa v posledných rokoch stal obľúbený módny hit. Ako súčasť imidžu ich začali nosiť mnohé slávne hviezdy, a to aj napriek tomu, že nemali problémy so zrakom. V okuliaroch sa dávnejšie preslávila napríklad speváčka Anastacia, ktorá ich nenosila kvôli imidžu, ale preto, že ich potrebovala. Človek v okuliaroch väčšinou vypadá staršie a serióznejšie, čo tiež patrí k dôvodom, prečo by ste sa určite nemali hanbiť nosiť dioptrické okuliare.

Výber okuliarov

Pri výbere dioptrických okuliarov myslíte na to, či ich budete nosiť denne alebo si ich dávate len sporadicky. Ak patríte k prvej skupine ľudí, vyberajte tak, aby sa vám okuliare hodili takmer k akémukoľvek oblečeniu. Môžete zvoliť dioptrické okuliare v neutrálnych farbách, ako je čierna či šedá. Tak sa vám hodia prakticky na každú príležitosť. Inou možnosťou je kúpiť si viacero okuliarov a nosiť podľa toho, ako sa vám hodia. Ak si kupujete okuliare len ako módny doplnok, môžete si dovoliť experimentovať a vybrať si napríklad rámy s výraznou farbou či netradičným tvarom.

Aké líčenie?