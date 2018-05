Namiesto cheesecaku klasická bábovka. Denisa s rodinkou si v Trnave otvorila kaviareň, kde vám ponúkne len samé poctivé bábovky

Dominika Dobrocká

Stavila na tradičné bábovky a neľutuje. Ľudia sa vracajú ku klasike našich babičiek a mamičiek aj vďaka Denise Štefánik.

Denisa si s podporou rodiny žije svoj bábovkový sen — Foto: kávičkári.sk, Instagram/babovka_bakery

TRNAVA 26. mája - Čo je krajšie, ako si denne žiť svoj sen? Mnoho ľudí po tom túži, no prevláda u nich strach, a tak radšej žijú nie úplne naplnený život. Denisa Štefánik je šťastná žena. So svojím manželom Ondrejom a takmer ročnou dcérkou žije v krásnej Trnave. Tak mesto, kde nielen žije, ale aj podniká, nazvala sama Denisa. A čomu sa venuje? Spoločne s manželom si pred pár rokmi založili pekárničku „Bábovka“, ku ktorej tento rok pribudla aj útulná kaviarnička. „Tu si našli naše bábovky svoje kráľovstvo,“ s hrdosťou opísala kaviarničku Denisa.

Ako ale vznikol nápad s bábovkami? Predsa len ide o múčnik našich starých mám, ktorý sa dodnes pravidelne pečie v mnohých domácnostiach. „Bábovku som zakladala spolu s mojím manželom Ondrejom, ktorý ma od začiatku v mojej myšlienke podporoval, radil mi a verne ochutnával,“ zaspomínala si na začiatky majiteľka. Ona sa aj vďaka opore nebála splniť si svoj sen a bojovala so všetkými prekážkami, ktoré prirodzene prichádzali. „Cieľom bolo mať niečo svoje, svoj koncept, prevádzku, kde budú zákazníci môcť zažiť to, čo máme v kaviarňach radi my. Prípadne, čo si myslíme, že im chýba. Cestu za cieľom sme si však museli poriadne odpiecť,“ prezradila Denisa.

Aby všetko klapalo, ako má, musela sa vyučiť za cukrárku, bolo potrebné zriadiť výrobňu, pobehať všetky potrebné úrady, vyhrať boj nad „papierovačkami“, neobišla ich ani stavebná rekonštrukcia a ako sama povedala, museli zvládnuť ešte veľa ďalších výziev a prekážok. Do celého kolobehu k manželom zavítal minulý rok aj bocian. „Narodila sa nám dcérka, ktorej venujeme maximálne množstvo času, takže som svoju zásteru musela odložiť a zveriť pečenie do rúk našej šikovnej cukrárky,“ priznala pre Dobré noviny spokojná mamina.

Prečo Trnava?

Miesto na podnikanie bolo okamžité jasné. V prvom rade v Trnave rodinka žije a podľa Denisy sa tu veľmi úspešne rozvíja kaviarenská kultúra už niekoľko rokov. „Nielenže sami radi navštevujeme príjemné miesta s dobrou kávou, no konkurencia posúva aj samotné podnikanie.“ Kredit však podľa rodinky patrí známej kaviarni Thalmeiner, ktorá ako prvá priniesla do Trnavy kaviarenskú kultúru na úrovni. „Nastavila tak vysokú latku pre ďalšie vznikajúce prevádzky,“ dodala Denisa.

Poctivé bábovky

V dnešnej dobe ponúkajú kaviarne rôzne moderné torty, cheesecaky a iné podobné dezerty. Je smutné, keď si uvedomíme, že klasický poctivý koláč, si už len tak hocikde ku kávičke nevychutnáme. Denisa so svojím manželom práve túto dieru na trhu využila a riskla to. Pred otvorením kaviarne fungovali iba prostredníctvom pekárne a presvedčili sa, že o poctivú bábovku je záujem. Aj jej samej chýbali v kaviarňach dobroty, aké vedeli napiecť len naše mamičky či babičky a tento fakt ju len usvedčil v tom, že treba vykročiť. „Ľudia sú rôzni a niektorí hľadajú práve staré dobré dezerty. No v istom zmysle je pravda, mýtus, ktorý sme museli občas prekonávať, bolo presvedčenie, že bábovka je obyčajný lacný koláč. Naše bábovky sú plné chuti, každá celkom iný druh a s poctivou váhou viac ako jedno kilo.“ Otvorenie kaviarne im ponúklo ešte niečo navyše. Môžu tu okrem výborných báboviek svojim zákazníkom ponúknuť aj gaštanové jazýčky či laskonky, ktoré v poctivej forme nájdeme naozaj len málokde.

Inšpirácia a recepty

Bábovkový svet ponúka naozajstné skvosty, ktoré už na fotografii spôsobujú neskutočné chute a tečúce slinky. Nechýba tu ani taká tá bábovka od babičky. Mramorová s hrozienkami, ktorou takmer nik nepohrdne. „Je to náš rodinný recept, ktorý som ešte trochu doladila, aby bola vláčnejšia, nakoľko u nás doma sa robí suchšia.“ Inšpiráciu a recepty získava Denisa na rôznych miestach. Sleduje internetové magazíny, foodblogerov a pomôžu aj známi. Recept sa jej jednoducho musí pozdávať hneď na prvé čítanie, keďže nie je milovníčkou mnohých pokusov. To je práve ten paradox. Ak si teda niekto myslí, že majiteľka Bábovky od malička stála v kuchyni a piekla, je na omyle. „K pečeniu som nijako zvlášť neinklinovala, no ku koláčom veľmi. Ľudia sa mylne domnievajú, že rada pečiem. Rada niečo upečiem, no oveľa viac ma zaujíma výsledok,“ s úsmevom priznala Denisa. Práve preto preferuje recepty, kde autor rovno opíše výsledok a napíše odporúčanie.

Štefánik či Viliam

V bábovkovom kráľovstve nájdu zákazníci naozajstné delikatesy. Špecialitou tejto kaviarne je bábovka „Štefánik“, ktorá dostala pomenovanie po Denisinom manželovi a je plná orechov, čokolády a rumových hrozienok. Záujem však je aj o ďalšie napríklad bábovka Amaretto s marcipánom, bezlepková gaštanová s višňami, fit maková s tvarohom či šťavnatá citrónová, jablková alebo banánová s orechmi a čokoládou. Jednoducho povedané, toto miesto je bábovkový raj. A keby zákazníkom nestačilo, môžu sa stretnúť so šľachtiteľom banánov Williamom Cavendishom, samozrejme len prostredníctvom bábovky, ktorá nesie jeho meno „Viliam“.

Recept na tú najlepšiu bábovku Denisa pochopiteľne nechcela prezradiť, predsa len je to tajomstvo jej kuchyne, a tak ho aj necháme zahalené pod rúškom tajomstva. Čitateľom Dobrých novín však povedala o novinke, ktorú sa určite oplatí ochutnať. „Do ponuky sme zaradili veľmi zaujímavý recept, ktorý pripravujú v Španielsku či Francúzsku, flán. Pečieme ho v bábovkovej forme, no je to dá sa povedať, taký pudingový, mliečno vaječný dezert s karamelom. Nás dostal čarovným postupom prípravy, kde sa krémová vrstva počas pečenia vymení s cestom a dostane sa z vrchnej časti na dno formy,“ opísala postup prípravy Denisa. Bábovka je jednoducho miesto, kde si návštevníci zaspomínajú na detstvo a rodinné stretnutia, a okrem toho spoznajú aj nové zaujímavé chute.