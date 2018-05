Kristína Jurzová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapík na svojej záhrade objavil skrytý vojenský bunker. Nahliadnite dovnútra

Kto nesníval o tom, že by raz spravil veľký objav? Ako to už býva, tie najväčšie záhady odhalíme iba obyčajnou náhodou. A jemu sa to podarilo.

MIDDLERSBROUGH 23. mája (Dobré noviny) - Zem ešte stále skrýva množstvo tajomstiev. A ako to už býva, tie najväčšie objavy odhalíme iba obyčajnou náhodou.

Foto: reprofoto Lad Bible

Svoje by o tom vedel porozprávať aj Chris Scott z anglického mestečka Middlesbrough. Počas obyčajnej práce v záhrade totiž natrafil na niečo naozaj nezvyčajné. Spočiatku to považoval iba za akúsi odtokovú krytinu, no myšlienka na ňu mu nedala spať. Povolal si teda na pomoc miestneho staviteľa Tonyho Sizera, s ktorým odkopali okolitý priestor. A to, čo našli, im naozaj vyrazilo dych.

Galéria

Galéria

Z odtoku sa razom stal pevný betónový bunker z čias druhej svetovej vojny, v ktorom sa nachádzali dve izby s únikovými poklopmi a rebríkmi. "Bolo tam veľa elektrického prúdu, spínačov a svetiel na stene, veľký stôl a veľa trosiek, ktoré by mohli obsahovať niečo z tej doby," prezradil 40-ročný Brit pre miestny večerný vestník s tým, že ich šokovala veľkosť celého objektu.

Núdzový únik

Po tom, čo boli tieto informácie zverejnené, sa ozvali aj starší susedia z okolia, ktorí o tomto bunkri v minulosti vraj počuli, no keďže boli príliš malí, nevedeli o ňom poskytnúť bližšie informácie.

Foto: reprofoto Lad Bible

Predpokladá sa, že bunker bol postavený na to, aby mohol ochrániť až 100 osôb, pričom jeden z priestorov meria 4x3 metre a druhá časť mala rozmery 5x3 metre.

Foto: reprofoto Lad Bible

Na konci jednej z miestností objavitelia našli dvere a po vykopaní sutín sa za nimi skrýval rebrík, ktorý mal slúžiť ako núdzový únik v prípade, že by ten druhý bol zničený pri bombovom útoku.

Foto: reprofoto Lad Bible

Chris uviedol, že naďalej prebieha výskum tohto miesta a nevylúčil ani možnosť, že by podzemný priestor mohol v budúcnosti nejako využiť.