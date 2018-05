TASR

Dnes o 14:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Organista Cameron Carpenter dopĺňa program Viva Musica! festivalu

Bachov Temperovaný klavír hral Carpenter už v jedenástich rokoch, na strednej škole upravil pre organ viac ako sto diel, vrátane Mahlerovej Piatej symfónie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 23. mája (TASR) – Americký organista a skladateľ Cameron Carpenter patrí k najvýraznejším postavám súčasnej klasickej hudby. V slovenskej premiére sa 26. júla predstaví na festivale Viva Musica!.

Bachov Temperovaný klavír hral tento Američan už v jedenástich rokoch, na strednej škole upravil pre organ viac ako sto diel, vrátane Mahlerovej Piatej symfónie, a v tom istom čase začal písať vlastné skladby. Cameron Carpenter je prvým organistom na svete, ktorý bol za svoj sólový album nominovaný na ocenenie Grammy, bolo to za album Revolutionary, vydaný v roku 2008. Jeho repertoár je široký a pestrý, siaha od kompletnej tvorby Johanna Sebastiana Bacha či Césara Francka, cez jeho vlastné transkripcie diel napísaných pre iné nástroje, vlastné kompozície až po spoluprácu s hudobníkmi z oblasti jazzu a popu.

Absolvent newyorskej Juilliard School s obľubou rúca všetky zaužívané stereotypy klasickej hudby a svojím extravagantným zjavom pripomína skôr rockovú hviezdu než klasického organistu. Napriek mnohým kontroverziám, ktoré sa s jeho menom spájajú, býva kritikmi často označovaný za vizionára. Pravidelne koncertuje ako sólista so svetovými orchestrami, jeho hudbu vydáva vydavateľstvo Edition Peters a exkluzívne nahráva pre label Sony Classical. Okrem iného je známy aj svojou virtuóznou technikou hry na pedáloch, kvôli čomu na koncertoch nosí na mieru šité topánky z veľmi jemnej kože, bežne používanej na výrobu kožených rukavíc.

Do Bratislavy si nechá priviezť vlastný organ, na ktorom bude hrať vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu. Koncert uvedie na monumentálnom prenosnom digitálnom organe, tzv. International Touring Organ (ITO). Organ sa skladá z hlavnej organovej konzoly a rozsiahlej sústavy reproduktorov a subwooferov. Vznikal približne desať rokov, váži takmer štyri tony a stál viac ako milión dolárov. Vlastný prenosný nástroj Carpenterovi umožnil priniesť organovú hudbu v podstate do akéhokoľvek priestoru na svete a vďaka špeciálne navrhnutému zvukovému systému tak sprostredkovať poslucháčom "ultimátny akustický zážitok". V rámci svojho sólového recitálu na Viva Musica! festivale uvedie okrem vlastných kompozícií aj diela z tvorby Johanna Sebastiana Bacha, Richarda Wagnera, Louisa Vierneho či Leonarda Bernsteina.

Leto v Bratislave bude aj tento rok patriť klasickej hudbe v podaní špičkových umelcov. Festival Viva Musica! otvorí hollywoodska hviezda John Malkovich, ktorý sa predstaví 6. júla v Starej tržnici v exkluzívnej slovenskej premiére s projektom Report on the Blind (Rozprava o slepcoch). Svetoznámy slovenský súbor Janoska Ensemble sa na festival vráti 12. júla do Starej tržnice s novým projektom From Bratislava to Hollywood. Na festival sa vracia aj francúzsky fenomén, čembalista Jean Rondeau, ktorý vystúpi spolu s lutnistom Thomasom Dunfordom a iránskym perkusionistom Keyvanom Chemiranim 15. júla vo Veľkom evanjelickom kostole. Doteraz potvrdené festivalové mená dopĺňa nórska husľová virtuózka Mari Samuelsen, ktorá 2. augusta vo Veľkom evanjelickom kostole uvedie hudbu Johanna Sebastiana Bacha a Philipa Glassa v sprievode Viva Musica! ensemble. Päticu doteraz zverejnených mien dopĺňa legendárny parížsky súbor Ensemble intercontemporain, ktorý sa predstaví 16. augusta v Slovenskom rozhlase s premiérovým projektom Dronocracy.

Viva Musica! festival je už 14. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. V roku 2018 bude Viva Musica! festival prebiehať od 6. júla do 25. augusta na rôznych miestach v Bratislave.

