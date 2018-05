TASR

Dnes o 13:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokejista Paulovič zamieril z Nitry do Hradca Králové

Matej Paulovič zaznamenal v uplynulej sezóne v základnej časti Tipsport Ligy 53 bodov (28+25) v rovnakom počte zápasov, v ôsmich dueloch play off pridal v drese Nitry 10 bodov (5+5).

Na archívnej snímke Matej Paulovič. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Hradec Králové 23. mája (TASR) - Slovenský hokejista Matej Paulovič odchádza z HK Nitra do českej extraligy. Dvadsaťtriročný útočník sa dohodol na dvojročnej zmluve s opciou s vedením klubu Mountfield Hradec Králové.

"Je to jeden z hráčov, ktorých skautoval športový manažér Jarda Bednář. Vzhľadom na to, že nám odišli produktívni hráči, sme chceli do tímu priviesť produktívnych mladíkov. Matej by mal túto rolu plniť, keďže bol produktívny vo všetkých predchádzajúcich pôsobiskách, naposledy v slovenskej extralige. I z tohto dôvodu sme s ním uzavreli zmluvu na dva roky s následnou opciou," uviedol pre klubový web na adresu slovenského reprezentanta generálny manažér Mountfield HK Aleš Kmoníček.

Paulovič zaznamenal v uplynulej sezóne v základnej časti Tipsport Ligy 53 bodov (28+25) v rovnakom počte zápasov, v ôsmich dueloch play off pridal v drese Nitry 10 bodov (5+5). V minulosti pôsobil aj v Nových Zámkoch, mládežníckych tímoch švédskeho Färjestadu či zámorských súťažiach OHL a USHL. Na konte má 18 štartov v reprezentačnom A-tíme, predstavil sa aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Vedenie Mountfield HK po odchode Slováka Patrika Rybára takisto zháňa brankára a vytypovaného má aj ďalšieho hráča do útoku. Klub je podľa Kmoníčka v kontakte napríklad s lotyšským reprezentantom Andrisom Džerinšom či bývalým hráčom Slovana Bratislava Radkom Smoleňákom.