Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výnimočná chvíľa si vyžaduje výnimočné oblečenie: Anička prišla maturovať v kroji

Maturantka Anička sa rozhodla pre neobvyklý odev. Pred komisiu si sadla v tradičnom kroji.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 23. mája - Žiaci posledných ročníkov stredných škôl sa po dlhých dňoch učenia a príprav dočkali dňa D. Lepšie povedané dňa M, keďže sa začali maturity a každý jeden z nich sa postaví pred komisiu a už je len na ňom, či to zvládne a školu opustí so šťastným koncom. Tí, ktorí to majú dávno za sebou, hovoria o maturite ako o prvej skúške dospelosti. Ani Spišskú Novú Ves maturitné skúšky neobišli. A vďaka jednej slečne bolo na škole rušnejšie ako obvykle.

V strese, tréme a obavách prichádzajú stredoškoláci do svojich škôl slušne oblečení, keďže aj to patrí k tomuto veľkému dňu. Uvedomovala si to aj študentka gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi Anička Krištofčová. Ako informoval portál Spisska24.sk, mladá dáma však mala v tomto smere jasno už rok dopredu. Hrdá Slovenka si na seba obliekla nádherný kroj, ktorý zdedila po svojej prababičke. „Maturitu beriem ako prvú veľkú skúšku dospelosti. Je to výnimočná chvíľa a výnimočné veci si žiadajú aj výnimočné oblečenie. Vlani sme ako bilingvalisti maturovali už zo slovenčiny a keďže som vtedy stratila veľa času premýšľaním nad tým, čo si oblečiem, povedala som si, že tento rok to vyriešim jednoduchšie,“ prezradila Anička.

Foto: Dnes24.sk

Na príchod Aničky nezabudne snáď nikto z maturantov ani z pedagógov. Podľa jej slov zostali prekvapení, no nadšení. „Je to po prvýkrát na našej škole a boli sme veľmi milo prekvapení, keď vošla do školy. Je to fantastická výnimka a veľmi si to cením, že mladí ľudia aj v dnešnej dobe majú blízko k folklóru a tradíciám,“ priznala nadšená riaditeľka gymnázia. Tento krásny príbeh priniesol portál Spisska24.sk, kde sa dočítate viac.