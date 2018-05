TASR

Dnes o 12:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní A. Kiska: Byť ombudsmanom nie je povolanie, je to poslanie

Prezident pripomenul, že v krajine zlyhávajú inštitúcie a v prípade, keď zlyhávajú, nedôvera ľudí v štát narastá.

Prezident SR Andrej Kiska prichádza na stretnutie s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou v Bratislave v stredu 23. mája 2018. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) – Byť ombudsmanom nie je povolanie, je to poslanie. Je to obetavá práca pre ľudí, ktorí sa často nevedia dovolať spravodlivosti a prosia o pomoc, o riešenie problémov. Povedal to v stredu po stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou prezident SR Andrej Kiska.

Prezident uviedol, že s Patakyovou sa počas stretnutia zaoberali viacerými otázkami. "Spoločne sme zdieľali rozhorčenie nad tým, ako nám stále zlyháva súdnictvo, súdne prieťahy. Z pohľadu reštitúcií sú to dlhé roky. Napríklad na východe krajiny je to až 40 rokov, kedy sa nevyriešili problémy reštitúcií," povedal prezident. Aj ombudsmanka označila za jeden u najväčších problémov reštitúcie. "Týkajú sa veľkého množstva ľudí, ide o vyše 9000 neuzavretých prípadov. Čas, ktorý by ešte mohli trvať tieto procesy, tých 40 rokov, je tak zaťažujúci, že sa s tým v demokratickej spoločnosti v právnom štáte nie je možné uspokojiť," povedala Patakyová. Zároveň verí, že sa za života ľudí, ktorí si podali tieto nároky, podarí ich prípad vyriešiť.

Prezident pripomenul, že v krajine zlyhávajú inštitúcie a v prípade, keď zlyhávajú, nedôvera ľudí v štát narastá. Patakyová označila za problematickú aj dĺžku súdnych konaní. Kiska poznamenal, že ombudsmanka je sklamaná z toho, že sa nedarí v niektorých častiach krajiny znižovať napätie.

Ako doplnil prezident, s Patakyovou diskutoval aj o kontrole nad políciou. "Vyjadrili sme spoločnú pochybnosť nad tým, že ak má dozorovať polícii niekto, kto vyšiel z Policajného zboru a zase sa tam po určitom čase vráti, bude to skutočne objektívny človek?" pýta sa prezident.