TASR, Dobré noviny

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľká jahodová mapa: Na týchto miestach si môžete sami nazbierať čerstvé jahody

Chutné, zdravé a cenovo dostupné. To všetko ponúka samozber jahôd, ktorý ponúka ako "jahodu" na torte ešte aj zážitok a pohyb na čerstvom vzduchu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

BRATISLAVA 26. mája (Dobré noviny/TASR) - A je to tu! Vďaka relatívne priaznivému jarnému počasiu sa začína nová sezóna samozberu jahôd, a preto by ste ju rozhodne nemali premeškať. Určená je pre tých, ktorí nemajú vlastnú záhradku a ktorí si chcú vychutnať chuť čerstvo pozberaných sladkých plodov. Pozrite sa, kde sa v týchto dňoch začínajú samozbery jahôd.

Pestovatelia avizujú tento rok sľubne vyzerajúcu úrodu, ktorá sa podľa Juraja Petrgala, dozorcu zberu v Maduniciach, ukazuje byť lepšia ako tá vlaňajšia. Takže jahôd by malo byť dosť pre každého.

Záujemcom o toto sladké ovocie budú mať k dispozícii jednotlivé časti polí, kde jahody postupne dozrievajú. Stačí prísť s košíkmi a natrhať si, koľko potrebujete. Na niektorých lánoch však môžete použiť aj plastové vedierka, drevené košíčky a kartóny, ktoré sú tam pre odberateľov už pripravené.

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zber by mal trvať okolo dvoch týždňov, a to v závislosti od záujmu verejnosti a, samozrejme, aj počasia. "Najviac sa nazberá a predá v prvých dvoch týždňoch. Vtedy sú jahody najväčšie, ale obsahujú aj viac vody. Najsladšie a aromatickejšie sú však tie neskoršie, hoci sú o čosi menšie. To málo ľudí vie, lebo, hoci ich samozber láka, nechcú byť na poli príliš dlho," uviedol agronóm Plantex, s.r.o., vo Veselom Ondrej Peťko.

Ak sa teda nebojíte trochu roboty, stačí si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do zberu. Nielenže to bude pre vás jedinečný zážitok, ale dočkáte sa aj nižších cien a vyššej kvality, ako majú jahody v bežných obchodoch, ktoré k nám museli neraz precestovať stovky kilometrov z iných končín sveta.

Foto: reprofoto lokalnytrh.sk

Presný zoznam miest, kde všade prebieha samozber jahôd, nájdete na stránke Lokálny trh.