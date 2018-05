Dobré noviny

Dnes o 10:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Geniálne riešenie: Pásy lúčnych kvetov na poli môžu nahradiť pesticídy, ktoré zabíjajú včely, tvrdia vedci

Vedci prichádzajú s prelomovým riešením proti pesticídom. Pomôcť by mali pásy kvetov.

— Foto: Matthias Tschumi/Agroscope

LONDÝN 23. mája - Svitá na lepšie časy. V budúcnosti by sme sa totiž teoreticky mohli konečne zbaviť pesticídov, ktoré sa používajú proti škodcom a zároveň škodia aj včelám či lesným zvieratám. Vo Veľkej Británii sú vysadené dlhé pásy kvitnúcich lúčnych rastlín, ktoré slúžia ako prírodná ochrana proti „ničiteľom“. Tento test sa zrealizoval konkrétne na 15-tich veľkých farmách v strednom a východnom Anglicku. Na jeseň minulého roka boli na týchto miestach vysadené pruhy kvetín, ktoré budú nasledujúcich päť skúšobných rokov sledovať v Centre pre ekológiu a hydrológiu (CEH).

Obavy z ekologických škôd spôsobených pesticídmi v posledných rokoch veľmi rýchlo rastú. Práve použitie divokých kvetov pre podporu hmyzu preukázalo, že sa znižuje počet škodcov v plodinách a vo finále sa zvyšujú aj výnosy. Doposiaľ totiž boli divoké kvetiny sadené iba v okolo polí, čo pre hmyz – predátorov znamená nemožnosť dostať sa do prostriedku poľa a bojovať tak proti škodcom. „Keď si predstavíte veľkosť bystrušky, je to poriadne dlhá prechádzka prísť doprostred poľa,“ potvrdil to svojím vyhlásením aj profesor Richard Pywell, z Centra pre ekológiu a hydrológiu. Hmyz teda pomáhal a ničil škodcov iba na okrajoch polí.

Inteligentná technika

Kombajny v sebe majú zabudovanú GPS navigáciu a práve vďaka tomu sa dajú s presnosťou nastaviť tak, aby nezničili pásy ochranných rastlín zasadených medzi poľnými plodinami. Tie tu teda zostanú neporušené počas celého roka. Testy profesora Pywella poukazujú na fakt, že výsadba pásov rastlín každých 100 metrov by mala stačiť a byť prospešná. Hmyz by tak mal možnosť ničiť škodcov. Zo štúdie tiež vyplynulo, že pásy týchto rastlín zaberú iba 2 % z celkovej plochy poľa.

To, že sa tejto štúdie zúčastňuje profesor Pywell nie je náhoda. V roku 2017 totiž publikoval veľmi významnú štúdiu, v ktorej poukazoval na problém neonikotinoidných insekticídov a ich dopad na populáciu včiel. Podobné štúdie sa vykonávajú aj vo Švajčiarsku, kde využívajú kvety ako koriander, kôpor, mak či pohánku.

Nekompromisné používanie pesticídov

Britský vedecký poradca vlády vyvrátil tvrdenia o tom, že je bezpečné používať pesticídy v priemyselných merítkach a označil tieto slová za falošné. Vyplýva to z ďalších nových správ o pesticídoch, vrátane výskumu, ktorý preukázal, že väčšina poľnohospodárov by mohla pokojne znížiť spotrebu pesticídov bez ujmy na úrode. Tieto vyhlásenia potvrdzuje aj správa OSN, ktorá odsúdila mýtus o tom, že pesticídy sú nevyhnutné pre nakŕmenie sveta.

Podľa slov riaditeľa výskumu v Rade pre rozvoj poľnohospodárstva a záhradníctva Billa Parkera bude trvať ešte veľa rokov, kým škodci nebudú predstavovať problém a používanie pesticídov bude značne obmedzené. „Nastanú aj roky, kedy bude existencia určitých druhov škodcov alebo ochorení rastlín veľmi dôležitá. To sú práve tie okamžiky, kedy budú pesticídy naozaj potrebné,“ dodal Parker. Vo svojom vyhlásení potvrdil, že v dnešnej dobe sa preventívne používajú pesticídy odhliadnuc od toho, či boli alebo neboli škodci identifikovaní. Používanie pesticídov pritom tvrdo presadzujú spoločnosti, ktoré ich vyrábajú a ponúkajú.