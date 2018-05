Naroztomilejšie preteky na Slovensku majú svojho malého rekordéra. Príďte ho prekonať už v túto nedeľu

Dobré noviny

Príďte zdolať rekord najrýchlejšieho lezúnika. Už v túto nedeľu.

— Foto: Archív RV

BRATISLAVA 23. mája - Najroztomilejšie preteky na Slovensku sú v plnom prúde. Víkendy v slovenských mestách už niekoľko týždňov žijú veľmi príjemnou rodinnou akciou - pretekami lezúňov. Populárne podujatie, kedy sa naši najmenší pretekajú v tom, kto sa skôr „dobatolí“ do cieľa, je obľúbené nielen u malých súťažiacich, ale aj u ich rodičov, o čom môže svedčiť aj bohatá návštevnosť, ktorou sa vyznačuje aj tento ročník.

Ak ste o pretekoch lezúňov ešte náhodou nepočuli, tu je niekoľko základných podmienok. Batoľa musí spĺňať vek do 12 mesiacov a musí prejsť v čo najkratšom čase vymeranú vzdialenosť 5 metrov lezením po štyroch. Moderátorom akcie je zabávač Richard Vrablec, ktorý je zároveň aj autorom samotnej myšlienky.

Richard Vrablec. Foto: Archív RV

Príďte zdolať najrýchlejší čas už v túto nedeľu

Ak žijete v Bratislave, neviete, čo s nedeľou a vaše súťaživé ja sa prenieslo aj na vaše potomstvo, o program na máte postarané. Najbližšie preteky lezúňov sa totiž budú konať už tento víkend v bratislavskom nákupnom centre Polus City Center. Avšak, pozor. Malí lezúni po celom Slovensku už stihli nastoliť rekord. Najlepší čas je zatiaľ neuveriteľných 8,2 sekundy. Myslíte si, že váš drobec je rýchlejší? Príďte sa o tom presvedčiť už v túto nedeľu do Polusu.

Odmenou nielen dobrý pocit, ale aj pekné ceny

Nerátajte však s tým, že vášho drobca posadíte na štartovaciu čiaru a on ostatné zvládne sám. Skúsení rodičia malých pretekárov už dobre vedia, že aj na preteky lezúňov sa treba poriadne pripraviť. Najdôležitejšou súčasťou sú napríklad rôzne „motivačné pomôcky“, ktoré rodičia počas pretekov používajú na to, aby sa ich drobec doplazil do cieľa čo najskôr. Niekde fungujú klasické kukuričné chrumky, no inde vraj zaberá aj toaletný papier...

Foto: Archív RV

Ak váš drobec zvíťazí a naozaj sa stane tým najrýchlejším lezúňom, získate oveľa viac ako len radosť z jeho výhry. Odmenou sú rôzne pekné ceny vrátane ročnej zásoby plienok, elektrického autíčka pre vášho malého pretekára, poteší určite aj finančná cena v hodnote 500 eur od spoločnosti Tower Finance či dokonca týždňová dovolenka pre celú rodinu v hoteli Sobota v Poprade.

Začína sa už v túto nedeľu v bratislavskom Polus City Center. Registrácia je možná na mieste od 14:00 alebo na webovej stránke pretekylezunov.sk. Posledné preteky lezúňov, na ktorých bude možné zdolať aktuálny rekord, sa budú konať 17.6. v Liptovskom Mikuláši.