TASR

Dnes o 10:01 čítanie na menej ako minútu Neymar sa už zapojil do riadneho tréningu na MS v Rusku

Kanonier Paríža St. Germain podstúpil vo februári operáciu zranenej pravej nohy.

Na snímke brazílsky futbalový útočník Neymar. — Foto: TASR/AP

Teresopolis 23. mája (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Neymar sa už zapojil do tréningu reprezentačného mužstva v príprave na MS v Rusku. Podľa informácie agentúry AP absolvoval v utorok riadnu hodinovú tréningovú dávku, počas ktorej nechýbali v jeho podaní ani strely zblízka i väčšej vzdialenosti.

Kanonier Paríža St. Germain podstúpil vo februári operáciu zranenej pravej nohy. S napätím sa očakávalo, či sa najdrahší hráč sveta stihne dať do začiatku šampionátu do poriadku. Päťnásobní majstri sveta sa na mundiale stretnú v základnej E-skupine so Švajčiarskom, Kostarikou a Srbskom.