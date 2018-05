TASR

Ford investuje do závodu v Rumunsku 200 mil. eur, vytvorí 1500 miest

Automobilka nezverejnila, o aký model chce výrobu v závode v juhorumunskom meste Craiova rozšíriť. Dodala však, že s produkciou plánuje začať na budúci rok.

Logo americkej automobilky Ford. — Foto: TASR/AP

Bukurešť 22. mája (TASR) - Americká automobilka Ford plánuje investovať do svojho závodu v Rumunsku okolo 200 miliónov eur s cieľom začať s výrobou druhého modelu. Investícia, o ktorej Ford informoval v utorok, by mala vytvoriť okolo 1500 nových pracovných miest.

Automobilka nezverejnila, o aký model chce výrobu v závode v juhorumunskom meste Craiova rozšíriť. Dodala však, že s produkciou plánuje začať na budúci rok. Ford v súčasnosti vyrába v závode malé športovo-úžitkové vozidlo EcoSport a okrem neho ešte produkuje motory EcoBoost s objemom 1 liter.

Od roku 2008 investoval Ford do závodu v Craiove takmer 1,5 miliardy eur. Nová investícia by mala zvýšiť počet zamestnancov na takmer 6000. V súčasnosti americká firma zamestnáva v závode viac než 4400 ľudí a rozšírenie výroby by malo počet pracovných miest zvýšiť o ďalších zhruba 1500.